Achille Lauro a Sanremo 2022

Dopo lo spettacolo che ha portato sul palco dell'Ariston la scorsa edizione, l'eclettico artista torna a Sanremo Achille Lauro Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







Si fa sempre più vicino il momento di vedere sul palco dell'Ariston i Big in gara al Festival di Sanremo 2022. Un'edizione speciale, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio, e che vedrà sfidarsi a colpi di canzoni pop ben venticinque artiste e artisti, tra giovani debuttanti e nomi già noti a tutti noi. Come l'eccentrico Achille Lauro che, negli ultimi anni, proprio sul palco del festival, ha sorpreso il grande pubblico con le sue performance. La scorsa edizione è stato ospite fisso della kermesse canora, ma quest'anno sarà in gara con il brano "Domenica".

Chi è Achille Lauro

L'artista che ha calcato il palco dell'Ariston per ben tre anni consecutivi, con abiti scenografici e performance spettacolari, non ha certo bisogno di presentazioni. Tuttavia, rivediamo insieme le tappe principali della sua carriera. Achille Lauro, all'anagrafe Lauro de Marinis, è un cantautore, rapper e produttore italiano, originario di Roma. Il nome d'arte s'ispira all'omonimo armatore partenopeo, così veniva spesso chiamato quand'era più giovane.

Muove i suoi primi passi nel mondo hip hop nell’anonimato, fino alla pubblicazione di "Barabba Mixtape" nel 2012, il primo mixtape che porta la sua firma ufficiale, realizzato con la collaborazione di diversi produttori come Frigo, Caputo e Sedato. Nel 2014 firma per Roccia Music, etichetta di Marracash, con la quale pubblica il suo primo album "Achille Lauro - Immortale" e "Dio c'è". Nel 2016 esce da Roccia Music e fonda la sua etichetta: No Face Agency.

Nel 2018 pubblica "Ragazzi madre" che ospita feat con Coez, Gemitaiz e Fred De Palma, mentre l'anno successivo arriva la svolta pop verso il grande pubblico: partecipa al Festival di Sanremo 2019 con la canzone “Rolls Royce”, classificandosi nono nella classifica definitiva. Il brano è il primo estratto del suo quinto album "1969", che include altri successi come "C'est la vie" e "Delinquente".

Nel 2020 partecipa alla 70° edizione del Festival di Sanremo col brano "Me ne frego", conquistando le attenzioni del pubblico grazie alle sue esibizioni e ai suoi abiti firmati Gucci. Visto il grande successo della sua partecipazione, l'anno seguente torna sul palco dell'Ariston, ma come ospite fisso per le cinque serate della kermesse, portando in scena una performance tra musica e arte, arricchita da abiti spettacolari – sempre della maison Gucci.

Poco dopo la partecipazione alla 71° edizione del festival sanremese, Achille Lauro annuncia il suo nuovo lavoro discografico, intitolato "Lauro", che uscirà il 16 aprile 2021 e che include i brani "Marilù" e "Solo noi". Segue la hit di successo "Mille", singolo-tormentone in collaborazione con con Fedez e Orietta Berti.