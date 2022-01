Achille Lauro: «Anch’io ho un lato spensierato»

È diventato famoso in tv nel 2017 grazie a “Pechino Express”. Il suo vero nome è Lauro De Marinis Achille Lauro Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Lo ammette lui stesso: «Ormai sul palco dell’Ariston mi sento come a casa, anche se non mi piace l’attesa». Questa è la quarta edizione di seguito per Achille Lauro (l’anno scorso era ospite fisso), in gara con un brano «divertente, coinvolgente e spensierato, diverso dai miei soliti» dice. «L’ho scritto lo stesso giorno in cui sono nati altri tre pezzi che faranno parte di “Lauro Achille Idol Superstar”, nuova edizione del mio ultimo album. Conterrà sette nuove canzoni e uscirà dopo Sanremo».

In passato le sue performance hanno lasciato a bocca aperta: «Stavolta sarà diverso. Nelle mie scelte cambio sempre e mostrerò una nuova faccia. Sul palco sarà accompagnato dall’Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più famosi al mondo» spiega il cantante.

Lauro arriverà in Liguria con una cinquantina di persone, fra team e amici: «Siamo una bella carovana e mi fa piacere perché nei primi tour stavamo in una sola auto. Ho sempre sognato di arrivare a questi livelli».