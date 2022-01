Aka 7even a Sanremo 2022

Dopo un anno di successi, anche internazionali, il rapper debutta sul palco dell'Ariston Aka 7even Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2022, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio. La 72° edizione del Festival della canzone italiana già promette di essere speciale, con ben venticinque artiste e artisti in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Anche quest'anno non potevano mancare i big che rendono eccezionale la nostra musica, ma molti sono anche i giovani talenti che si uniranno alla manifestazione canora. Tra questi troviamo Aka 7even, l'idolo dei teen che debutterà al Festival di Sanremo con l'inedito "Perfetta così".

Chi è Aka 7even

Luca Marzano, vero nome di Aka 7even, è un giovane cantautore e rapper che negli ultimi anni ha conquistato le simpatie e le attenzioni del grande pubblico. La sua ascesa è iniziata con la partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2020, è arrivato in finale, posizionandosi terzo e secondo nella categoria canto.

Già nel 2017 aveva mosso i suoi primi passi verso il mondo televisivo, partecipando al talent show X Factor, ma era stato eliminato durante i bootcamp. Nel 2019 ha pubblicato il suo ep di debutto "Chiaroscuro" oltre ad altri singoli, tra cui una collaborazione con il rapper Biondo intitolata "Coco".

Durante il corso della trasmissione di Amici, Aka 7even ha firmato un contratto discografico con la Columbia Records, con cui ha pubblicato alcuni singoli tra cui "Mi manchi". Nel maggio 2021 ha pubblicato il singolo "Loca" e l'album di debutto omonimo. La scorsa estate ha girato l'Italia con il suo primo tour nazionale, "Estate Loca Tour", e si è esibito ad eventi musicali come Battiti Live e i SEAT Music Awards. Nel settembre 2021 i suoi brani "Mi manchi" e "Black" sono stati inseriti nella colonna sonora del cortometraggio "La regina di cuori", e poco dopo pubblica il suo singolo "6PM". A novembre 2021 ha ricevuto l'MTV Europe Music Award come Best Italian Act a Budapest.