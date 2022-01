Aka 7even: «Voi donne… siete perfette!»

Aka 7even (nome d’arte di Luca Marzano) unisce “Aka” (acronimo che in inglese significa “anche conosciuto come”) e 7even, cioè “sette” Aka 7even Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Nell’ultima edizione di “Amici” Aka 7even non ha vinto, ma è considerato da molti uno dei vincitori morali. La ragione è che Luca Marzano (questo è il suo vero nome) in quei mesi ha dato tutto se stesso, facendosi conoscere anche per la sua forte personalità.

Terminato il talent show, ha collezionato Dischi di platino e numeri da capogiro in streaming con i brani “Mi manchi” e “Loca”. Cercherà di non essere da meno al suo primo Festival, dove presenta il brano “Perfetta così”. «In questa canzone ho provato a mettermi nei panni di una donna insicura che, in amore o guardandosi allo specchio, si sente fragile» dice. «Così, le canto quello che ho sempre detto alle ragazze che ho avuto accanto nella vita: “Sii forte, in te non c’è niente di sbagliato”».

Luca ha solo 21 anni ma scrive canzoni da sempre e suona il pianoforte (e altri strumenti). Forte della sua preparazione, non vuole avere paura: «Non so se alla fine sarò in grado di farlo davvero, ma non voglio pensare alla competizione, ai giudizi, alle critiche» dice. «Ad “Amici” questo atteggiamento mi ha portato fortuna. Se penso solo alla musica poi do il meglio sul palco, ed è proprio così che mi comporterò».