Alessandra Amoroso a Sanremo 2024

Una delle voci più amate della musica italiana debutta sul palco dell'Ariston col brano "Fino a qui" Alessandra Amoroso Cecilia Esposito







Dal 6 al 10 febbraio non prendete impegni perché torna l'evento canoro più atteso dell'anno. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione. Come ormai è la norma, sono stati svelati a dicembre i 30 nomi in gara ed è giunto il momento ripassare il loro curriculum. Come quello di Alessandra Amoroso, una delle voci più amate della musica italiana alla sua prima partecipazione alla kermesse. L'artista debutterà (almeno per quel che riguarda la gara) sul palco dell'Ariston con l'inedito "Fino a qui".

Chi è Alessandra Amoroso

Conquista il grande pubblico nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dopo il quale pubblica il suo primo singolo "Stupida", che anticipa l'omonimo EP. Poco dopo arriva l'album d'esordio "Senza nuvole", primo lavoro in studio dei sei che seguiranno. Da quel momento un susseguirsi di successi e gratificazioni: ha ricevuto undici SEAT Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e due MTV Europe Music Awards, nelle categorie miglior artista dell'Europa meridionale e miglior artista italiana.

Numerosi i tour, ma anche le sue partecipazioni nei live di altri artisti, duettando con Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma e Fiorella Mannoia. Il 19 maggio 2014 corona la prima parte della sua carriera con un maxi concerto-evento all'Arena di Verona (trasmesso poi su Canale 5), a cui hanno partecipato Annalisa, Marco Mengoni, Giorgio Panariello, Moreno, Emma e Fiorella Mannoia. Nel suo curriculum c'è anche la pubblicazione di un libro, "A mio modo vi amo", scritto da lei e che raccoglie anche pensieri dai suoi fan.

Nel gennaio 2016 esce il suo quarto album "Vivere a colori" che segna un'ulteriore conferma del successo dell'artista. Un anno di grandi soddisfazioni che si chiude conquistando la classifica di Spotify come quinta artista femminile e la prima cantante italiana più ascoltata sulla piattaforma streaming in Italia. Nel 2020 scala anche la classifica dei tormentoni estivi con la hit "Karaoke", scritta con i Boomdabash.

Arriva a dicembre l'annuncio della sua prima partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2024 con l'inedito "Fino a qui". Nel corso della sua carriera, Alessandra Amoroso ha già calcato il palco dell'Ariston: nel 2010 come ospite di Valerio Scanu per il duetto sul brano "Per tutte le volte che..."; nel 2012 invitata da Emma Marrone per cantare insieme "Non è l'inferno" e nel 2019 per una cover di "Io che non vivo (senza te)" con Claudio Baglioni.