Amadeus e Gianni Morandi, i conduttori di Sanremo 2023

Comincia Sanremo e i padroni di casa (anzi di palco ci raccontano tutti i retroscena Gianni Morandi e Amadeus Credit: © Claudio Porcarelli Stefania Zizzari







In questo momento Amadeus è davanti a un cappuccino, Gianni Morandi sta bevendo un caffè nero, e in mano tutti e due hanno una copia appena uscita del numero di Sorrisi con la foto dei cantanti del Festival di Sanremo in copertina. «Un’altra cover da incorniciare» sorride Amadeus. «Sono copertine “storiche” queste» commenta Gianni.

E quest’anno è particolarmente bella anche perché ci siete voi due al centro...

Amadeus: «È vero: “Du gust is megl che uàn” (ride, ricordando lo slogan che diceva “Due gusti sono meglio di uno”, ndr)».

Gianni: «Sono d’accordo!».

Amadeus, quando ha pensato di condividere il palco con Gianni?

«Subito dopo la fine dello scorso Festival, quando già averlo in gara era stato un regalo pazzesco. Appena passata la “sbornia” post-Festival, quando ho cominciato a ragionare sull’edizione successiva, il mio primo pensiero è stato per lui. Sono partito proprio da Gianni Morandi, avevo il desiderio di poter condurre insieme a lui questo Sanremo».

Come gliel’ha chiesto?

«Incontrandolo. Proprio come faccio anche con i cantanti in gara, quando è possibile. Gli inviti importanti non si fanno con un sms né con una semplice telefonata, ma si fanno di persona. Mi sono autoinvitato a casa di Gianni e la cosa si è concretizzata davanti a un piatto di fantastici tortellini in brodo».

Come è andata?

«Dovevo accompagnare mio figlio José a una partita ad Arezzo, che era più o meno “di strada”, allora ho chiamato Gianni e gli ho detto: “Se passo a trovarti ci sei?”. E lui e sua moglie Anna carinamente ci hanno invitato a pranzo. Così a tavola gli ho detto: “Ho un’idea forse folle ma il mio desiderio è averti a Sanremo 2023 come conduttore insieme con me. Pensaci su».

Gianni, lei cosa ha risposto?

«Io amo Sanremo, lo seguo da quando ero bambino, ricordo quando a 13 anni vidi Domenico Modugno per la prima volta che cantava “Volare”: da quel momento in poi l’ho sempre seguito. La proposta di Ama mi ha sorpreso e gli ho detto: “Ma sei sicuro?”».

E quanto ci ha pensato su?

«Dopo il caffè di fine pranzo gli ho detto di sì (ride)».

Come sono le vostre riunioni di lavoro per il Festival?

Amadeus: «La mattina si fa il punto con gli autori. Poi ci dividiamo i compiti e facciamo la spola tra la redazione che si trova sopra l’Ariston e il palco dove ci sono le prove degli artisti: su e giù anche dieci volte al giorno».

Gianni è un campione a carte: ci scappa qualche partita per rilassarvi un po’?

Amadeus: «Macché, io sono scarsissimo a carte...».

Gianni: «Neanche una briscoletta!».

Nello spot siete arrivati a Sanremo di corsa... chi è il più veloce tra voi?

Amadeus: «Gianni».

Gianni: «No, io forse sono più allenato, ma il più veloce è lui. Ci sono anche 15 anni di differenza... o forse di più. Quanti anni hai Ama?».

Amadeus: «Ne ho 60».

Gianni: «Allora sono 18 di più (ride)!».

Amadeus: «Dove si deve firmare per arrivarci come Gianni?».

Gianni, è riuscito a fare allenare Amadeus negli ultimi giorni?

Gianni: «Sì, la sera dopo cena andiamo a fare una bella camminata insieme. Camminando si parla, ci si confronta e vengono delle idee. Ma io di giorno ogni tanto vado pure a correre...».

Che cosa avete in comune?

Amadeus: «La musica. Lui da protagonista, io da spettatore e ascoltatore, ma entrambi amiamo tanto la musica. E per tutti e due la forza di un Festival deve partire dalle canzoni in gara. Lo spettacolo è un bellissimo contorno, ma i Festival migliori sono quelli che hanno lanciato le canzoni rimaste nel tempo».

Gianni: «Siamo tutti e due dei convinti tifosi di calcio. C’è l’Inter per Amadeus e c’è il Bologna per me».

Che cosa invidiate all’altro?

Gianni: «Io la sua serenità. La capacità di smussare gli angoli e di risolvere i piccoli, grandi problemi. Quando un cantante è preoccupato o gli chiede qualunque cosa, lui ascolta, ci parla e poi con tranquillità risolve sempre tutto».

Amadeus: «La sua storia: è bello ascoltarlo. Una sera qualche giorno fa abbiamo fatto una camminata e siamo passati per corso Matteotti, dove in terra ci sono le targhe di tutte le canzoni che hanno vinto il Festival, partendo da Nilla Pizzi fino ad arrivare a Mahmood e Blanco. Per molte di queste targhe lui mi ha raccontato storie, aneddoti, curiosità su quelle edizioni di Sanremo perché magari era in gara, ospite o presentatore. Ecco, la sua storia mi affascina, perché io sono innanzitutto un fan di Gianni Morandi. Poi mi piace la sua solarità: sa stare in mezzo alla gente di 15 annni come di 80. E questa è una dote che non impari: o ce l’hai o non ce l’hai».

In questo periodo di lavoro insieme c’è qualcosa su cui non vi siete trovati d’accordo?

Amadeus: «No. Le idee che ci sono venute le abbiamo condivise. Entrambi abbiamo esperienza televisiva, Gianni non è solo un cantante, è un uomo di spettacolo che conosce perfettamente la televisione. Quando mettiamo in piedi una cosa siamo i primi critici di noi stessi: funzionerà? Non funzionerà? Dobbiamo esserne convinti entrambi».

Avete studiato un vostro codice per capirvi al volo quando siete in diretta sul palco?

Amadeus: «Sì, quando due persone si conoscono e lavorano insieme si crea complicità: allora ci basta uno sguardo per capire se siamo in ritardo e dobbiamo velocizzare, se c’è una cosa da gestire oppure ci sono dei tempi da riempire».

Gianni: «Fiorello mi ha consigliato: “Quando Ama sta presentando tu ogni tanto entra a sorpresa, fai il disturbatore!” (ride). Comunque questa nave ha un capitano che è Amadeus, è lui a indicare la rotta. Io sono il nostromo».

Amadeus: «Ma quale nostromo? Tu sei il co-comandante: il timone lo teniamo tutti e due».

Fateci capire...

Amadeus: «Con cinque ore di diretta ogni giorno l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, quindi dobbiamo essere pronti a fare tutto. Non solo a tenere il timone, ma anche a offrire i fiori, a portare il microfono...».

Gianni: «L’importante è che non lasciamo mai la nave da sola».

La parola d’ordine del 73° Festival qual è?

Amadeus: «Sempre avanti tutta!».

L’attimo prima di scendere le scale cosa pensate?

Amadeus: «Io do sempre un’occhiata alla sala, il fatto di vedere tanta gente mi tranquillizza, sento il rumore di sottofondo del pubblico, il vociare, il calore e dico: “Finalmente ci siamo!”. Dopo tanti mesi di lavoro, tutto quello che hai pensato sta per accadere. E parte il divertimento».

Gianni: «Io invece penso anche ai milioni di persone che sono a casa e che dicono: “Vediamo che succede, come sono vestiti, come scendono le scale, cosa dicono, cosa fanno...”».

Ma così cresce la tensione.

Gianni: «Direi piuttosto l’emozione. Anzi no. Se ci penso bene mi sudano le mani... è proprio tensione in effetti (ride). Ma quando poi parte l’applauso tutto diventa chiaro».

Alla luce dell’esperienza che avete entrambi, qual è la cosa più importante da tenere a mente su quel palco?

Amadeus: «C’è un consiglio che mi diede Pippo Baudo tanto tempo fa e che tengo sempre presente: “Al di là della scelta delle canzoni e dello spettacolo che hai costruito intorno, devi conoscere qualsiasi dettaglio del tuo Festival, tutta la macchina alla perfezione, solo così quando sarai sul palco saprai gestire anche gli imprevisti”».

Gianni: «Il rispetto per la musica, per gli artisti, per i tecnici che lavorano e per la gente che ci guarda a casa».

Chiudiamo dedicando all’altro una canzone della storia del Festival di Sanremo?

Amadeus: «“Si può dare di più”, che poi è quella con cui Gianni vinse nel 1987. È una canzone simbolica che vorrei dedicare a lui e a tutte le persone, perché se pensi che un uomo della sua esperienza continua a provare la stessa emozione salendo su quel palco, vuol dire che continua a voler dare sempre qualcosa di più. Ed è un insegnamento per tutti noi: bisognerebbe cercare di fare sempre il nostro meglio, ognuno nel proprio campo».

Gianni: «Io gli dedico la canzone più famosa del Festival: “Volare”. Con la speranza che anche questa edizione voli in alto e sia un grande successo, perché è giusto per la musica italiana».