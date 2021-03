Amadeus: «Non ci sarà la mia terza conduzione consecutiva del Festival nel 2022»

Ecco tutte le informazioni principali sull'incontro con i giornalisti del 6 marzo Alessandro Alicandri







Ecco tutte le novità su Sanremo 2021 raccontate in conferenza stampa il 5 marzo, il giorno della quarta serata del Festival di Amadeus. Sono presenti Amadeus e Giovanna Botteri. Due picchi di share annunciati sono l'inizio della gara con Annalisa e secondo la presenza di Irama nella sua versione registrata.

Giovanna Botteri: «Sono iper emozionata , preoccupata, tesissima, stanotte non sono riuscita a chiudere occhio. L'emozione e la responsabilità è quasi peggio delle bombe. Non bisogna dimenticare, ma accarezzare le ferite delle persone. Sarà mio compito ricordare quello che sta succedendo ed è successo, ma anche come si deve vivere con questa ferita. Come si può continuare a vivere e amare a distanza? Io sono spessissimo da sola quando sono in tv e c'è davanti a me solo quella telecamera. Con il tempo mi sono abituata a sentire quello che c'è oltre la telecamera, oltre quel click su Raiplay. Ecco lì c'è una Italia che ci sta guardando, che lotta, con il cuore che batte assieme al nostro, con la voglia e il coraggio di farcela».

Nella prima parte della finale voterà tramite il televoto. Una volta avuta l'integrata, avremo il podio e dal podio le tre giurie voteranno il primo, il secondo e il terzo classificato. Oggi in diretta il pubblico potrà lanciato sondaggio per decidere il logo di Cortina 2026.

In conferenza Amadeus annuncia che non ci sarà la terza conduzione consecutiva del Festival nel 2022. «Voglio tornare ai miei quiz, alla normalità» spiega. Ammette che aveva già comunicato la sua decisione alla Rai e che l'avrebbe comunicato domani dopo la finale, ma a domanda di una giornalista, ha anticipato l'annuncio.