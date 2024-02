Amadeus: «Sento che mi devo realmente fermare in questo momento»

Amadeus arriva in sala stampa per l'ultima conferenza di 5 anni di Sanremo, viene accolto dalla standing ovation della sala stampa e un po' si commuove. Dal suo quinquennio esce con numeri record: come spiega Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, si è arrivati al 66% di share medio per l'intero festival, 1,5% in più dell'anno scorso ed il miglior risultato dal 1995. Con ascolti mai visti da parte del pubblico giovane: l'88% di share tra i 15-24enni.

«Quando ero sulla carrozza con Fiorello, alla fine della serata finale del festival - racconta - il primo pensiero è stato di grande gioia. L'effetto dell'adrenalina che veniva dalle quattro giornate precedenti». L'esempio non può che essere calcistico: «è come quando finisce una partita e sollevi la coppa. È la fotografia che non dimentichi più. C'è una sorta di serenità e leggerezza: vuoi solo goderti la vittoria».

Tra i gol, più importanti, quello della raccolta pubblicitaria: il Festival porta a casa 60 milioni 182.000. Verrebbe spontaneo, a questo punto, pensare che la Rai possa proporre un Amadeus numero 6.

«Ora è il tempo di lasciar decantare il tutto» dice l'Ad della Rai, Roberto Sergio, che svela che con Amadeus e Fiorello faranno una riunione tra una quindicina di giorni. Si tratta, però di un incontro sul festival appena concluso.

«Sento che mi devo realmente fermare in questo momento, ho in mente altre idee, altre sfide, altre scommesse» ribadisce Amadeus. Non è detto, poi, che tra le nuove idee non ce ne possa essere una insieme a Fiorello: per ora entrambi hanno voglia di tornare nel proprio mondo - i pacchi, il glass. Ma ci sarà tempo: «ci penseremo ad agosto, quando saremo in vacanza insieme». E sorride alle proposte che qualcuno lancia per il futuro (una gara a parte per Eurovision, un premio solo per i cantanti "senior"): quante idee - osserva - per chi prenderà il suo posto.

La stessa serenità, ora che si definisce "soldato semplice" Amadeus ce l'ha davanti alle polemiche sul sistema di voto, che ha portato alla vittoria Angelina Mango, nonostante il 60% del televoto per Geolier. «Anche qui, già il primo problema per il prossimo direttore artistico» - risponde - mentre la Rai tramite l'ufficio stampa dichiara che "si faranno riflessioni" sul meccanismo.

Le polemiche - anche violente - in rete si attenuano grazie ai cantanti. Angelina confessa che ora ha voglia di una pizza con le amiche? Geolier (che si è detto felice perché ha fatto un buon festival) si offre subito volontario: «ve la preparo io!».