“AmaSanremo” dal 29 ottobre

Il primo appuntamento con il programma che ha lo scopo di far conoscere e poi selezionare i giovani di Sanremo, sarà in seconda serata su Raiuno

28 Luglio 2020 | 8:05 di Stefania Zizzari

«Ma allora farai Sanremo?» chiede Giovanna Civitillo al marito Amadeus. «Se lo dice Sorrisi allora lo faccio davvero!» ride lui.

Il conduttore è andato di prima mattina in edicola a prendere una copia del giornale uscito martedì scorso che lo ritrae in copertina, con una intervista esclusiva, la prima che ha rilasciato proprio sul prossimo Festival, e Giovanna ha girato un divertente video, che è stato poi postato sui social (si trova anche su quelli di Sorrisi).

In questi giorni Amadeus sta lavorando al regolamento del Festival e in particolare alla parte dedicata ai Giovani. A questo proposito nel numero scorso abbiamo scritto che il limite massimo per partecipare è 30 anni, ma Amadeus ci ha precisato che è invece 33 anni. Intanto il tempo stringe perché il primo appuntamento con "AmaSanremo", il programma che ha lo scopo di far conoscere e poi selezionare i giovani di Sanremo, sarà il 29 ottobre alle 22.45 su Raiuno.