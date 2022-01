Ana Mena: «Volevo essere Laura Pausini»

Cantante, attrice (ha lavorato con Pedro Almodóvar) e conduttrice tv spagnola, Ana Mena Rojas, in arte Ana Mena, è nata a Estepona, in Andalusia Ana Mena Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Per Ana Mena, star delle hit estive create con Fred De Palma (“D’estate non vale”, “Una volta ancora”) e Rocco Hunt (“A un passo dalla Luna”, “Un bacio all’improvviso”), trovarsi in gara a Sanremo è un sogno che si realizza. «Seguo il Festival fin da piccola, volevo essere come Laura Pausini» racconta l’artista spagnola, che di recente ha inciso anche una cover di “Musica leggerissima” del duo Colapesce e Dimartino.

Anche se è già stata al Festival (nel 2020, ospite di Riki), quel palco le mette un po’ di soggezione. «Vedendo nella serie “The Ferragnez” come si sentiva Fedez l’anno scorso prima di esibirsi, mi è salita l’ansia» svela. Per fortuna c’è l’amuleto fatto per lei da papà Carlos: «Un sacchetto di stoffa con erbe aromatiche e una medaglietta».

La sua canzone in gara è “Duecentomila ore”. Scritta da Rocco Hunt, Federica Abbate e Zef, che l’ha pure prodotta, «ha un ritornello che entra in testa e non esce più» dice. E sarà inclusa nel suo secondo album, che conterrà metà dei brani in italiano.