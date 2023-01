Anna Oxa a Sanremo 2023

Dopo ben 14 partecipazioni, di cui due vittorie, l'artista torna sul palco dell'Ariston Anna Oxa Cecilia Esposito







La 73° edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte ed è giunto il momento di conoscere meglio gli artiste e le artiste in gara. Dal 7 all'11 febbraio si sfideranno durante la competizione canora più attesa d'Italia ben 28 voci, tra le nuove proposte della nostra musica emergente e i Big della canzone italiana. Tra questi troviamo Anna Oxa, che tornerà per la quindicesima volta sul palco dell'Ariston con l'inedito "Sali (canto dell'anima)".

Chi è Anna Oxa

Anna Oxa, all'anagrafe Anna Hoxha, è una delle icone della musica italiana, grazie a brani indimenticabili e una personalità eccentrica che ha accompagnato, e valorizzato, il suo talento. A 15 anni incide il suo primo 45 giri, ma il debutto ufficiale arriva 1978 quando partecipa, sponsorizzata da Ivano Fossati, al Festival di Sanremo col brano "Un'emozione da poco". La sua esibizione resta impressa nella storia della kermesse sanremese, grazie al suo look punk androgino e al secondo posto in classifica. Lo stesso anno pubblica l'album d'esordio "Oxanna" e il singolo "Un'emozione da poco", uno dei brani più noti del suo repertorio insieme a canzoni come "È tutto un attimo", "Donna con te", "Quando nasce un amore", "Senza pietà" e "Ti lascerò".

Da questo momento la carriera, e il successo, è in continua crescita e si consolida come una delle artiste più interessanti che la musica italiana può vantare, grazie anche a numerose collaborazioni, come quella con gli amici Lucio Dalla e Rino Gaetano, ma anche Fausto Leali, Amedeo Minghi, Giorgio Gaber, Mario Lavezzi e Roberto Vecchioni. Nel 1982 torna sul palco del Festival di Sanremo col brano "Io no", bissando la partecipazione nel 1984 con l'inedito "Non scendo", dopo aver pubblicato "La mia corsa".

A proposito di Sanremo, Anna Oxa conta ben 14 partecipazioni, tra cui spiccano due vittorie, quella nell'1989 con "Ti lascerò" in duetto con Fausto Leali, e la seconda nel 1999 con "Senza Pietà", sfiora il primo posto nel 1997 con "Storie", seconda dietro ai Jalise. Da ricordare anche la sua partecipazione del 1986 col singolo "È tutto un attimo", diventato uno dei suoi più grandi successi, tratto dall'album omonimo: la sua esibizione ha lasciato un segno non solo per la performance canora, ma anche per lo scandalo provocato dell'ombelico in mostra.

Non solo musica: nel 1988 debutta alla conduzione televisiva nello show del sabato sera "Fantastico", affiancata da Enrico Montesano, riproposta anche l'anno seguente insieme a Massimo Ranieri, Giancarlo Magalli, Alessandra Martines e Nino Frassica. Nel 2001 torna in TV con "Torno Sabato", programma di Giorgio Panariello, in cui si esibisce anche con interventi canori.

Il 2010 è l'anno del ritorno: prima come ospite nel talent Amici di Maria De Filippi, annuncia il suo nuovo album e duetta con l'allora concorrente Emma Marrone in "Quando nasce un amore". Poco dopo pubblica "Proxima", l'album a cui partecipano autori come Pacifico, Francesco Bianconi, Paolo Enrico Archetti Maestri e Mara Redegheri. La prima performance è sul palco di X Factor con "Tutto l'amore intorno". Ma la televisione non l'abbandona: dopo un lungo tour, nel 2013 partecipa come concorrente di "Ballando con le stelle", sotto la guida del ballerino Samuel Peron, che abbandona poche settimane dopo a causa di un infortunio. Nel 2016, fa parte della giuria della 15° edizione di Amici di Maria De Filippi, insieme a Loredana Bertè e Sabrina Ferilli, durante il quale presenta l'inedito mai pubblicato "L'America non c'è".

Chiude l'anno 2022 annunciando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con l'inedito "Sali (canto dell'anima)", ritorno che la inserisce fra gli artisti italiani con il maggior numero di presenze in gara nella kermesse canora, insieme a Milva, Toto Cutugno, Peppino di Capri e Al Bano.