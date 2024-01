Annalisa a Sanremo 2024

Dopo il grandissimo successo dell'ultimo anno, la cantante partecipa al Festival col brano "Sinceramente" Annalisa Cecilia Esposito







Dal 6 al 10 febbraio torna l'evento canoro più atteso dell'anno. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione ricca di artisti, tra veterani e sorprese. Sono già stati svelati i 30 nomi in gara ed è giunto il momento ripassare il loro curriculum. Come quello di Annalisa, artista che non ha certo bisogno di presentazioni e torna sul palco dell'Ariston con l'inedito "Sinceramente".

Chi è Annalisa

Annalisa è una cantautrice italiana diventata nota al grande pubblico italiano nel 2010 dopo la sua partecipazione alla decima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata seconda e ha ottenuto il Premio della Critica. Nel marzo 2011 pubblica il suo primo album in studio, "Nali", con l'etichetta discografica Warner Music Italy, e l'anno successivo esce il secondo disco "Mentre tutto cambia".

Il 2014 è l'anno della svolta per Annalisa, che si dedica anche alla scrittura, sia di propri brani sia di quelli per altri artisti, diventando un'autrice a tutti gli effetti. Nello stesso anno stringe notevoli collaborazioni, come quella col rapper Moreno, Alessandra Amoroso e Kekko Silvestre. Seguono altri tre album, "Splende" (2015), "Se avessi un cuore" (2016) e "Bye Bye" (2018), fino ad arrivare a "Nuda", pubblicato nel 2020 e che vede la partecipazione di Achille Lauro, J-Ax e Chadia Rodríguez. Una curiosità: il brano "Used to You/Potrei abituarmi" del 2016 è stato scritto dalla popstar Dua Lipa.

In occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 col brano "Dieci", viene distribuita anche la riedizione dell'album, intitolata "Nuda10", contenente varie bonus track e da cui vengono estratti anche i singoli "Movimento lento" e "Eva + Eva", rispettivamente con le partecipazioni di Federico Rossi e Rose Villain.

Ma è il 2022 l'anno della vera consacrazione del successo, e talento, di Annalisa. Per l'estate collabora con i Boomdabash alla hit "Tropicana". Poco dopo pubblica "Bellissima", primo singolo estratto dal suo ottavo album. Nel 2023 continua a svelare brani inediti, come il tormentone estivo "Mon amour", a cui segue un altro successo, "Disco Paradise", scritto e cantato con Fedez e agli Articolo 31. Chiude la trilogia "Ragazza sola", ultimo singolo che anticipa l'uscita dell'album "E poi siamo finiti nel vortice", pubblicato lo scorso 29 settembre e seguito dal brano "Euforia".

Nel corso della sua carriera ha partecipato più volte al Festival di Sanremo: nel 2013 col brano "Scintille", nel 2015 con "Una finestra tra le stelle", nel 2016 con "Il diluvio universale" e nel 2018 con "Il mondo prima di te", che l'ha fatta salire sul podio al terzo posto. Nel 2021 calca il palco dell'Ariston col brano "Dieci" e quest'anno torna nuovamente in gara con l'inedito "Sinceramente".