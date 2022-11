Area Sanremo: selezionati i quattro che parteciperanno a “Sanremo Giovani”

Completato il cast dei dodici finalisti che si sfideranno nella serata del 16 dicembre Sanremo Giovani: la Commissione Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Dopo tre mesi di lavoro, tra ascolti e audizioni dal vivo per un totale di 1.263 brani tra Rai e Area Sanremo, il risultato è stato raggiunto e tutto è pronto per la nuova edizione di “Sanremo Giovani”. Oggi, domenica 27 novembre, Amadeus ha infatti selezionato, attraverso un’audizione davanti alla Commissione musicale Rai (formata dalla vicedirettrice Prime time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli), gli ultimi quattro artisti che andranno a completare il parterre dei dodici finalisti di “Sanremo Giovani”: Colla Zio, Fiat 131, Noor e Romeo & Drill si andranno quindi ad aggiungere agli otto già annunciati dopo le audizioni a Roma del 4 novembre.

«Sono davvero soddisfatto», ha commentato Amadeus da Sanremo: «Abbiamo portato a termine il mandato affidatoci dal Comune di Sanremo, con rigore e passione. Adesso spetta ai quattro artisti selezionati la grande sfida in vista di Sanremo 2023».

“Sanremo Giovani”, la serata in cui saranno decretati i tre artisti che parteciperanno al Festival di febbraio nella categoria Big, andrà in onda, in prima serata su Rai1, dal Teatro del Casinò di Sanremo il 16 dicembre.

I 12 finalisti di Sanremo Giovani: