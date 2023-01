Ariete a Sanremo 2023

La giovanissima cantautrice debutta sul palco dell'Ariston con l'inedito "Mare di guai" Ariete Cecilia Esposito







Manca ormai pochissimo alla 73° edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio 2023. Sullo storico palco dell'Ariston si sfideranno, a colpi di inediti e sorprese, 28 artisti e artiste, tra nomi iconici della musica italiana e altre new entry pronte a conquistarci. Come Ariete, la giovane cantautrice che debutterà nella gara canora più attesa dell'anno con l'inedito "Mare di guai".

Chi è Ariete

Per gli amici è Arianna Del Giaccio, ma per tutti è Ariete, giovanissima cantautrice romana che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico dei suoi coetanei grazie ai suoi brani sinceri e coinvolgenti. In poco tempo è diventata la voce di una generazione che nelle sue canzoni riesce a immedesimarsi e a sentirsi capita. Ora, col debutto sanremese, è pronta a conquistare anche il largo pubblico televisivo.

Dopo una breve partecipazione a X Factor 2019, dove viene eliminata ai bootcamp, il primo passo verso il successo arriva lo stesso anno col singolo "Quel bar", distribuito su tutte le piattaforme digitali. Poco dopo firma per l'etichetta Bomba Dischi, la stessa di Calcutta, Franco126 e Giorgio Poi, con la quale pubblica, nel 2020, il primo EP "Spazio", che contiene i singoli "Pillole" e "Amianto", tra i più ascoltati nelle playlist nazionali. Seguono una serie di vere hit, come "Tatuaggi" insieme agli Psicologi, "Mille guerre" e "18 anni", che dà il nome al secondo EP, che la consacrano come una delle artiste emergenti più amata del momento.

Nel 2021, oltre al suo primo tour ufficiale, stringe una lunga serie di collaborazioni con amici e colleghi, come Novelo, Bnkr44, Tauro Boys e Rkomi, col quale scrive "Diecimilavoci" certificato disco di platino. Poco dopo arriva "L'ultima notte", inserita nello spot del Cornetto Algida. A febbraio 2022 arriva il primo album in studio, "Specchio", che contiene i brani "Cicatrici" con Madame e "Fragili" con Franco126, e seguito dal singolo "Tutto (con te)". Chiude il 2022 annunciando la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con l'inedito "Mare di guai".