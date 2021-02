Arriva il podcast dei The Jackal: “Tutto Sanremo ma dura meno”

18 Febbraio 2021 | 10:48 di Redazione Sorrisi

Arrivano anche in Italia i podcast originali di Spotify e l’esordio è con "The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno", che segna anche la prima volta nel mondo dei podcast per i The Jackal.



Il podcast ci porta dentro casa The Jackal nei giorni più pieni, imprevisti e disordinati dell'anno: quelli della settimana di Sanremo. Uno show sia per i fan del Festival, sia per chi non ha tempo di stare davanti alla tv, ma vuole mettersi in pari, accompagnato dalla loro ironia irriverente.



Prodotto da The Jackal per Spotify, in collaborazione con Show Reel Agency, il podcast si compone di 10 episodi, dei quali i primi 4 saranno pubblicati giornalmente sulla piattaforma a partire dal 24 febbraio e riporteranno alla luce i momenti più divertenti e assurdi delle passate edizioni. Gli altri, invece, seguiranno lo svolgersi del Festival serata per serata, fino alla chiusura. Protagonisti Ciro Priello e Claudia Napolitano, ma anche Gianluca Fru, Simone Ruzzo, Aurora Leone e Fabio Balsamo.

«Siamo entusiasti di realizzare assieme a Spotify il nostro primo podcast e orgogliosi di essere stati scelti per produrre il primo originale in assoluto in Italia. Sanremo rappresenta l’occasione perfetta per far evolvere ulteriormente la nostra proposta creativa tramite il format podcast e non vediamo l’ora di condividere uno show fantastico con il pubblico» ha raccontato Ciro Priello dei The Jackal.