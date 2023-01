Gli Articolo 31 a Sanremo 2023

Una reunion inaspettata del duo che debutta sul palco dell'Ariston col brano "Un bel viaggio" Articolo 31 Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per la 73° edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più attesa d'Italia, che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio, promette già grandi emozioni e sorprese, grazie anche a una rosa di ben 28 artisti e artiste in gara davvero interessante. Tra giovani proposte, novità discografiche e i Big della musica italiana, quest'anno sul palco dell'Ariston ritroviamo anche debutti inaspettati. Come quello degli Articolo 31, di nuovo insieme a oltre dieci anni dallo scioglimento. Debutteranno nella competizione sanremese con l'inedito "Un bel viaggio".

Chi sono gli Articolo 31

Hanno segnato intere generazioni con i loro brani irriverenti e il loro rap maccheronico, diventati un vero e proprio cult della canzone pop italiana, gli Articolo 31 sono forse tra gli artisti più attesi del Festival di Sanremo 2023, dove debutteranno nonostante abbiano svariati decenni di carriera alle spalle. La kermesse è anche l'occasione per festeggiare il ritrovato sodalizio, a oltre dieci anni dallo scioglimento.

Per rinfrescarvi la memoria, gli Articolo 31 sono J-Ax e DJ Jad, duo hip hop che si forma a Milano nel 1990. Il loro primo doppio singolo ufficiale è "Nato per rappare/6 quello che 6", pubblicato nel 1992, mentre l'anno successivo esce il loro album di debutto "Strade di città". Ma la svolta "mainstream" arriva nel 1994 con l'album "Messa di vespiri", che include brani che attirano le attenzioni del grande pubblico e delle classifiche popolari, come "Voglio una lurida", "Un'altra cosa che ho perso" e la hit "Maria Maria". Curiosità: nello stesso anno J-Ax, con alcuni colleghi, fonda la crew Spaghetti Funk, con lo scopo di ricercare la musica hip hop "all'italiana". Nel progetto mossero i primi passi Grido e Thema, che in seguito diedero vita ai Gemelli DiVersi.

La vera pietra miliare della discografia degli Articolo 31 arriva nel 1996: "Così com'è", che vende più di mezzo milione di copie e conferma il duo come una delle realtà più importanti nel panorama musicale italiano. Il disco contiene pezzi intramontabili del loro repertorio, come "Tranqi Funky", "Domani", "2030" e "Il funkytarro". La pubblicazione è accompagnata da una lunga tournée, con tappa anche al Festivalbar e a "Vota la voce". Nei due anni seguenti arrivano gli album "Nessuno", che contiene il tormentone "La fidanzata" e "Xché sì!". Non solo musica: per festeggiare i dieci anni di carriera e il loro successo, gli Articolo 31 realizzano il film "Senza filtro", nelle sale il 31 agosto 2000. Nella pellicola sono presenti anche alcuni componenti della Spaghetti Funk come tutti i Gemelli Diversi e Space One.

Nel 2002 arriva la svolta artistica, abbandonando lo stile prettamente hip hop, a favore di un sound decisamente più pop-rock. Arriva così l'album "Domani smetto" che presenta collaborazioni con diversi artisti come Paola Turci e i Pooglia Tribe. Dal disco vengono estratte le tracce "Domani smetto", "Spirale ovale", "Non è un film" e "Pere", che scalano le classifiche nazionali. Ma il successo definitivo col grande pubblico si consolida nel 2004 con "Italiano medio", settimo e ultimo album del duo, da cui vengono estratti i tormentoni "La mia ragazza mena" e "L'italiano medio".

Nel 2006 arriva l'annuncio ufficiale dello scioglimento del duo, per poter proseguire con le carriere soliste. Degna di nota la lunga collaborazione di J-Ax con Fedez, con cui realizza hit come "Vorrei ma non posto", "Assenzio", "Senza pagare" e "Italiana". Fino al 2018, anno in cui il duo si riunisce per cinque date speciali a Milano, seguite poi da una tournée nel 2019. Ma la vera notizia che sancisce la riunion degli Articolo 31 è l'annuncio della loro partecipazione, per la prima volta, al Festival di Sanremo 2023, con l'inedito "Un bel viaggio".