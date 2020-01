“Baciami adesso”: spiegazione e significato del brano di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020

29 Gennaio 2020 | 17:29 di Alessandro Alicandri

• Il testo di "Baciami adesso" di Enrico Nigiotti



Dobbiamo essere per forza nemici o possiamo considerarci magari due amanti in difficoltà? L'amore in crisi raccontato da Enrico Nigiotti nella sua “Baciami adesso” (canzone di Sanremo 2020) fa un semplice invito: quello di baciarsi prima di ogni cosa, chiede a tutti e a tutti di "mantenere il bacio" come racconta, per esempio, l'illustre psicologo Massimo Recalcati.



Perché? Solo mantenendo il bacio, la rabbia e l'irrisolto trovano la loro soluzione. Senza bacio, non c'è amore. In questa dichiarazione di intenti, Nigiotti dice alla sua compagna di vita tutto quello che pensa di lei in sintetiche dichiarazioni d'amore. «Sei in ogni volta che non penso e penso a te» / «Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine». L'invito è anche a fare in fretta, a non perdersi nel tempo che passa. “Poi fa buio presto” canta, ricordando che basta poco, basta un giorno, per perderci di vista.



Sarebbe davvero un peccato non riconoscersi più per mancanza di contatto. Con le labbra, con l'anima.