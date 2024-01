BigMama a Sanremo 2024

Dopo il duetto con Elodie del 2023, quest'anno la rapper si presenta in gara col brano "La rabbia non ti basta" BigMama Cecilia Esposito







Manca ormai pochissimo all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, la competizione canora più attesa dell'anno. La kermesse sanremese si svolgerà dal 6 al 10 febbraio e vedrà una rosa di ben 30 artisti e artiste sfidarsi con i loro brani inediti ed esibizioni esclusive. Tra i partecipanti non solo i grandi della nostra musica, ma anche nuove proposte e inaspettati ritorni, come BigMama, che aveva debuttato sul palco dell'Ariston l'anno scorso come ospite di Elodie. Questa volta torna in gara con l'inedito "La rabbia non ti basta".

Chi è BigMama

Nata ad Avellino nel 2000, BigMama - Marianna Mammone per gli amici - è una rapper emergente che negli ultimi anni ha conquistato sempre più attenzioni sulla scena musicale italiana. Si avvicina al mondo rap nel 2013, quando inizia a scrive i primi testi e a pubblicarli su YouTube. I suoi brani si distinguono fin da subito per il loro carattere forte e argomenti intimi, mentre spicca uno stile riconoscibile, tra flow e wordplay.

Entra nell'etichetta Pluggers nel 2020, con cui pubblica i primi singoli ufficiali “Mayday” e “Formato XXL”, nel 2021 inizia la collaborazione con Epic/Sony Music Italia, con cui pubblica il singolo "TooMuch", prodotto da Crookers. Poco dopo esce anche "Così leggera" e partecipa al disco di Inoki in "Mani", fino ad arrivare al 2022 che vede l'uscita il suo primo album "Next Big Thing". Nello stesso anno la troviamo nell'album di Myss Keta, "Club Topperia", col featuring "XTC", insieme alla La Niña.

Inaugura il 2023 debuttando sul palco dell'Ariston come ospite di Elodie durante la serata delle cover. Le due artiste presentano una versione infuocata di "American Woman" di Lenny Kravitz. Ma è solo la prima delle grandi soddisfazioni che la rapper porta a casa durante l'anno: segue il singolo "Ma che Hit", la sua immagine sul gigantesco billboard a Times Square a New York in collaborazione con Spotify, un tour estivo in tutta Italia, la collaborazione con Durex come volto della campagna "My pride my voice" e il featuring con Vergo per il brano "Comunque noi".

Il 29 settembre chiude l'anno col nuovo singolo "Bloody Mary", un aperitivo prima dell'annuncio della sua partecipazione in gara al Festival di Sanremo con l'inedito "La rabbia non ti basta".