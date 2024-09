Carlo Conti: «Annuncerò i 24 Big di Sanremo 2025 all’inizio di dicembre»

Il direttore artistico del 75° Festival della canzone italiana ha parlato stasera al Tg1 Francesco Chignola







Durante l'edizione serale del Tg1 è stato ospite Carlo Conti. Il direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremo, che si terrà dall'11 al 15 febbraio 2025, ha annunciato che i 24 Big saranno annunciati all'inizio di dicembre. Ecco le sue parole: «Stiamo lavorando già a Sanremo, la Commissione artistica sta valutando le Nuove proposte dove c'è ancora tempo per iscriversi. E sto ascoltando tante canzoni dei Big! Sulle Nuove proposte c'è una novità, un talent parallelo in cinque serate su Rai2: tra qualche settimana vi dirò chi le condurrà. Nel corso di queste serate arriveremo alla selezione dei migliori che gareggeranno come Nuove proposte». Poi ha scherzato: «E ora vi do il nome dei 24 Big! No, li annunceremo all'inizio del mese di dicembre, sto ascoltando tante canzoni, i cantanti italiani mi stanno mettendo in difficoltà. C'è un po' di tutto: melodia, brani impegnati, musica leggerissima, ritmo, dance. Quando mi arriva un brano faccio un ascolto, la prima volta sempre a volume basso, e me li ordino in un file che ho nella mia testa. E poi man mano me li riascolto, ma all'improvviso, come se fossero già in radio».