Carlo Conti: «Eredito un Festival in una salute strepitosa»

«Avevamo previsto 24 artisti in gara ma saranno di più. Nella serata cover potranno duettare tra di loro»: le ultime notizie su Sanremo 2025 Giulia Ciavarelli







«Prendo in mano il Festival in una salute strepitosa, ed è tutto merito del lavoro fatto da Amadeus prima di me, specialmente durante la pandemia. Non mi fanno paura i confronti sullo share, si ripartirà da zero» esordisce Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del prossimo Sanremo, durante il panel della Milano Music Week al Castello Sforzesco di Milano.

Dopo aver reso omaggio al suo predecessore, Carlo entra subito nel vivo del lavoro che sta svolgendo per costruire il suo Festival: «Non riesco a dormire la notte perché mi tornano in mente i ritornelli delle canzoni che non ho (ancora) selezionato. Mi assalgono i dubbi, ne ho ancora una decina in ballo. Vi posso anticipare che avevamo previsto 24 brani, ma saranno di più» rivela durante l'incontro.

Accanto a lui interviene Claudio Fasulo, il vicedirettore della direzione intrattenimento Rai: «Torno dopo qualche anno in panchina, sarà il mio 14esimo Festival. Continueremo a mantenere alta l’attenzione sui giovani, in questi anni è stato fondamentale il lavoro svolto su social e web».

Mentre Conti smentisce le voci su un possibile incontro con David Gilmour, si concentra sulla scelta delle canzoni perché «senza buona musica, il Festival non funziona». L’approccio musicale a cui si ispira è quello di Pippo Baudo: «Nei suoi c’era un po’ di tutto e anche quest’anno sarà così. Il Festival è un grande mosaico di generi e sonorità: ci saranno brani cantautorali, tormentoni estivi e canzoni più classiche». L’obiettivo finale rimane quello di «regalare hit che si possano ascoltare il giorno dopo in radio, ma anche tra qualche anno».

Una novità importante riguarda la serata cover durante la quale gli artisti potranno duettare tra di loro: «La prima sera ascolteremo tutti i brani, la seconda e la terza si divideranno in gruppi e il sabato si resiste fino a tardi. Nella serata delle cover, invece, i cantanti in gara potranno esibirsi con altri colleghi o anche con i big in gara. Sarà una serata slegata dalla competizione, quindi non influirà sui voti delle altre serate».

L'appuntamento con l'annuncio dei big di Sanremo è per il 1 dicembre durante l'edizione delle 13.30 del TG1.