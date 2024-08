Carlo Conti porta 24 big in gara a Sanremo 2025

Molte novità nel regolamento del Festival in onda dall’11 al 15 febbraio. Dove tornerà anche la sfida tra le Nuove proposte Francesco Chignola







La 75a edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti (anche direttore artistico) dall’11 al 15 febbraio 2025 su Rai1, sarà all’insegna della continuità, con una struttura simile a quella proposta da Amadeus negli ultimi anni. Ma Conti ha deciso di introdurre anche delle importanti novità nel regolamento ufficiale, da poco pubblicato dalla Rai.

La notizia più ghiotta riguarda il numero dei Big in gara: saranno 24 contro i 30 dell’ultima edizione. Tornerà, però, la sfida tra le Nuove proposte, abolita da Amadeus dopo il 2021: i quattro vincitori di “Sarà Sanremo” (in onda il 18 dicembre su Rai1) non si mescoleranno ai Big come negli ultimi tre anni, ma torneranno ad avere una gara a parte. Piccola rivoluzione anche nella puntata del venerdì, quella dedicata alle cover: la classifica della serata, infatti, non influirà più sul risultato finale (ci sarà soltanto un vincitore della miglior cover). Cambia anche un altro snodo decisivo del regolamento: nella finale di sabato rimarranno ancora in cinque a giocarsi il trofeo, ma per stabilire il vincitore non verranno più “resettati” i voti: si terrà conto, invece, anche di quelli ottenuti nelle votazioni precedenti.

I due regolamenti a confronto

Amadeus Sanremo 2024

30 Big in gara

I tre vincitori di “Sanrmo Giovani” gareggiavano alla pari con i Big

Il voto della serata delle cover influiva sul risultato finale

Prima della “finalissima a cinque” si azzeravano tutti i voti precedenti

Carlo Conti Sanremo 2025