Carlo Conti vuole i Pink Floyd a Sanremo 2025

Il direttore artistico sta lavorando per una riunione di David Gilmour e Roger Waters all'Ariston







Carlo Conti è stato al Circo Massimo a Roma in occasione dei concerti di David Gilmour, storico membro dei Pink Floyd. Il direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo, da sempre fan della band, ha assistito all'evento e poi ha incontrato Gilmour nell'albergo dove alloggiava.

Conti sta lavorando a un "colpo da fuoriclasse": il suo desiderio, infatti, è avere non soltanto David Gilmour a Sanremo 2025 ma anche Roger Waters, approfittando del dialogo riaperto tra i due ex "leader" dei Pink Floyd (separati fin dalla metà degli Anni 80, dopo l'abbandono di Waters), avvenuto nell'ultimo periodo per la vendita del catalogo della band.