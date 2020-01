Celebrity Stylist Events, gli hair stylist e make up artist di Sorrisi a Sanremo 2020

21 Gennaio 2020 | 14:10 di Redazione Sorrisi

Sorrisi per Celebrity Stylist Events



Il gruppo di Celebrity Stylist Events è stato protagonista dello shooting della copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata a Sanremo. Tra styling, acconciature e prodotti di qualità, hanno contribuito a rendere più belli i 24 Campioni di Sanremo 2020.

E saranno presenti in riviera, di supporto alla redazione, per "preparare" gli artisti alle foto e alle interviste di Sorrisi.

Al lavoro durante lo shooting della copertina di Sorrisi Schermo intero

Gli hair stylist e make up artist

Celebrity Stylist Events è il gruppo di hair stylist e make up artist, il cui responsabile Roberto Petroccia, in pochi mesi, ha costruito un team di professionisti del settore al servizio delle celebrità nazionali e internazionali, partecipando agli eventi moda più prestigiosi, come personal di molti cantanti e attori. Quando amore e competenza lavorano insieme, ci si puo aspettare solo un capolavoro, la vera competenza è dimostrara dal risultato finale.

Responsabile Backstage: Roberto Petroccia, Viale Mellusi 32, Benevento

Hair: Alessio Sarno, C&A Parrucchieri, Via Prima Rampa San Pasquale 7, Atripalda (AV)

Hair: Santina Scibilia, Gemini Fashion, Via Pietro Bonfante 54, Roma

Hair: Maria Romano, Total Look, Via C. Pisacane 124, Vittoria (RG)

Hair: Caporaso Rosaria, Immagine Donna, Via Trieste 4, Cautano (BN)

Hair: Antonio Pugliese, Avantgarde, Via Artigianato 53, Fasano (BR)

Hair: Cristian Giorgione, Via Cocchia 72, Benevento

Hair: Sonia D'angieri, Breakhair, Via Ferreri 6, Savigliano (CN)

Make Up: Giulia Di Bello, Polignano (BA)

Make Up : Rosalinda Bernardo - Eva Messina, Via A.De Gasperi 2, Mazzarrone (CT)

Make Up : Sonila Vejia, Via Trieste 105, Tortoreto Lido (TE)

Make Up : Annamaria Annecchino, Via Homs 41, Foggia