Chi è BigMama, a Sanremo 2023 con Elodie

Tra i duetti per la serata delle cover del festival, ecco chi sono gli ospiti che forse non conoscete BigMama Cecilia Esposito







Siamo ormai nel pieno del Festival di Sanremo 2023, ma le sorprese non sono ancora finite. La 73° edizione della kermesse canora è arrivata a una delle sue serate più attese, quella delle cover in compagnia di ospiti scelti dagli artisti e artiste in gara. Tra molti nomi noti della musica italiana o duetti speciali, troviamo anche qualche novità, come BigMama, la giovane rapper della nuova generazione di artiste italiane, che salirà sul palco dell'Ariston con Elodie per esibirsi con una cover di "American Woman" di Lenny Kravitz.

Chi è BigMama

Nata ad Avellino nel 2000, BigMama, o Marianna Mammone per gli amici, è una rapper emergente che negli ultimi anni ha conquistato sempre più attenzioni nella scena musicale italiana. Si avvicina al mondo rap nel 2013, quando inizia a scrive i suoi primi testi e a pubblicarli su YouTube. I suoi brani, fin da subito, si distinguono per un carattere forte e argomenti intimi, mentre spicca uno stile riconoscibile, tra flow e wordplay.

Ve l'abbiamo presentata in occasione del nostro articolo sugli artisti da tenere d'occhio e sta conquistando sempre più notorietà. Dopo essere entrata nell'etichetta Pluggers nel 2020, con cui pubblica i primi singoli ufficiali “Mayday” e “Formato XXL”, nel 2021 ha iniziato la collaborazione con Epic/Sony Music Italia, con cui ha pubblicato il singolo "TooMuch" prodotto da Crookers. Poco dopo è uscito anche "Così leggera" e ha partecipato al disco di Inoki in "Mani", fino ad arrivare al 2022, anno in cui esce il suo primo album "Next Big Thing". Nello stesso anno la troviamo nel nuovo album di Myss Keta, "Club Topperia", col featuring "XTC", insieme alla La Niña.