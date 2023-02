Chi è Francesca Fagnani, conduttrice a Sanremo 2023

La giornalista televisiva al suo esordio al Teatro Ariston l'8 febbraio Alessandro Alicandri







Nel suo piccolo, ha rivoluzionato il mondo delle interviste in tv. Francesca Fagnani fa il suo esordio sul palco del Teatro Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023, l'8 febbraio, portando la sua cifra di stile e la sua personalità, elementi che l'hanno resa, anche grazie al suo programma ”Belve” uno dei nomi più amati del piccolo schermo e del web.

”Che belva si sente?”, forse una delle domande più ricorrenti nelle interviste della giornalista, classe 1976, è diventato un tormentone così come sono diventati meme molti dei passaggi delle sue interviste. La domanda già di per se, racconta il fascino e la memorabilità del suo programma in onda prima sul Canale Nove e poi dal 2021 su Rai2 e RaiPlay.

Attraverso domande che non permettono all'ospite risposte banali e scontate, lo stile di Francesca si traduce in un ”cordiale interrogatorio”: essere generosi nei dettagli, inediti nei contenuti e onesti nelle intenzioni è fondamentale. Il suo taccuino, in cui raccoglie appunti, domande e citazioni da interviste ricercate minuziosamente dal passato, fanno di un semplice programma di interviste, qualcosa di assolutamente imperdibile.