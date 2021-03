Chi è il trasformista de Lo Stato Sociale a Sanremo 2021?

Scopriamo chi è il grande artista che ha reso unica l'esibizione del collettivo al Festival Luca Lombardo in arte Mr. Poubelle e Alberto Cazzola de Lo Stato Sociale Alessandro Alicandri







Nella serata del 3 marzo di Sanremo 2021, Lo Stato Sociale ha svelato una sorpresa eccezionale, celata durante le prove generali, a porte chiuse anche per i giornalisti: adesso sappiamo perché.

Abbiamo ascoltato per la prima volta “Combat pop” dal teatro Ariston, inserita in una performance scenica eccezionale. Sul palco hanno portato anche un numero di illusionismo (per capirci, lo scatolone volante con dentro Lodo) e di trasformismo con Luca Lombardo, in arte Mr. Poubelle.

Chi è Luca Lombardo?

Nato a Napoli nell'83, è un artista incredibilmente versatile. Non solo è in grado di cambiare costumi nell'arco di pochi attimi, ma è anche clown e mago. Non poteva quindi che avere come punto di riferimento Arturo Brachetti, che rimane ancora oggi il suo mito.

Lo studio l'ha portato a dare vita al suo spettacolo più famoso, Poubelle (la parola in italiano, dal francese, significa letteralmente “cestino della pattumiera”). Lo show l'ha portato in giro per il mondo con grande successo perché ha una caratteristica particolare e rara: porta in scena ben 25 personaggi differenti.

Nonostante gli studi di magia e clownerie che l'hanno accompagnato fin da giovane, il destino l'aveva poi portato verso la carriera militare... per fortuna poi le prime competizioni di magia e i primi lavori nello spettacolo gli hanno chiarito qual era il suo destino.

Da anni gira l'Italia e l'estero, arrivando addirittura in Cina e Qatar. Se guardate “Italia's got talent”, l'avete già visto e amato: ha ricevuto nel 2019 l'approvazione di tutti e quattro i giudici. Qualcuno oggi lo definisce l'erede di Arturo Brachetti, ma lui rifiuta categoricamente questo appellativo.

L'emergenza sanitaria ha fermato l'artista, ma non la sua creatività: ha lanciato una App, chiamata proprio Poubelle, un gioco dove chiunque può sperimentare il divertimento del trasformismo.