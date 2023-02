Chi è Iljard Shaba, a Sanremo 2023 con Anna Oxa

Tra i duetti per la serata delle cover del festival, andiamo a scoprire chi sono gli ospiti che forse non conoscete Iljard Shaba Cecilia Esposito







Siamo ormai nel pieno del Festival di Sanremo 2023, ma le sorprese non sono ancora finite. La 73° edizione della kermesse canora è arrivata a una delle sue serate più attese, quella delle cover in compagnia di ospiti scelti dagli artisti e artiste in gara. Tra molti nomi noti della musica italiana o duetti speciali, troviamo anche qualche nome forse meno noto al grande pubblico. Come Iljard Shaba, violoncellista che salirà sul palco dell'Ariston con Anna Oxa per il celebre brano "Un'emozione da poco" della stessa artista.

Chi è Iljard Shaba

Violoncellista professionista, Iljard Shaba ha iniziato a suonare il violoncello all'età di 16 anni e si è subito distinto per la sua tecnica eccezionale e un talento innato. Dopo aver completato gli studi musicali all'università, Iljard ha iniziato la sua carriera come musicista professionista, che lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo con repertorio vasto che include opere della musica classica, ma anche brani jazz e latina. È anche un dj, passione e lavoro che svolge in parallelo con la sua professione di violoncellista. Due passioni che sembrerebbero in contraddizione, ma che invece sono proprio il segreto del suo successo. La sua fama nel mondo della musica è data infatti anche dalla sua capacità di unire generi musicali molto diversi tra loro, rendendo il suo stile eclettico e ricercato.