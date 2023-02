Chi è Laura Marzadori, a Sanremo 2023 con Lazza

Tra i duetti della serata delle cover, andiamo a scoprire chi sono gli ospiti del festival che forse non conoscete Laura Marzadori Credit: © Marco Cambiaghi Cecilia Esposito







Siamo ormai nel pieno del Festival di Sanremo 2023, ma le sorprese non sono ancora finite. La 73° edizione della kermesse canora è arrivata a una delle sue serate più attese, quella delle cover in compagnia di ospiti scelti dagli artisti e artiste in gara. Tra molti nomi noti della musica italiana o duetti speciali, troviamo anche qualche novità, come Laura Marzadori, violinista italiana che salirà sul palco dell'Ariston con Lazza ed Emma per la cover di "La Fine" di Nesli.

Chi è Laura Marzadori

Laura Marzadori è una violinista italiana e primo violino dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Diplomatasi con menzione speciale al Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna, ha seguito i corsi di Salvatore Accardo all'Accademia Stauffer di Cremona e all'Accademia Musicale Chigiana di Siena, dove è stata premiata per due anni con il Diploma d'Onore. Nel 2005 si è aggiudicata la 27ª edizione del Premio "Città di Vittorio Veneto", mentre nel 2014, all'età di soli 25 anni, ha vinto il concorso internazionale di primo violino di spalla dell'orchestra del Teatro alla Scala con giudizio unanime della commissione presieduta da Daniel Barenboim.

Il suo talento non è passato inosservato nemmeno al grande pubblico, nel 2021 è stata ospite di Stefano Bollani nel programma televisivo "Via dei Matti nº0". Curiosità: insieme alle sorelle Sara e Irene, rispettivamente violinista e violoncellista, ha dato vita al trio Sorelle Marzadori esibendosi in concerti e rassegne musicali.