Chi è Lorena Cesarini, conduttrice a Sanremo 2022

Conosciamo meglio l'attrice che affiancherà Amadeus sul palco deell'Ariston Lorena Cesarini







Sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022, Lorena Cesarini è tra i nomi annunciati dal direttore artistico Amadeus che a febbraio lo affiancheranno sul palco dell'Ariston.

Classe 1987, Lorena Cesarini è nata a Dakar (capitale della Repubblica del Senegal) ed è cresciuta a Roma. Fare l'attrice è sempre stato il suo sogno, ma prima si è laureata in Storia Contemporanea e ha lavorato presso l’Archivio Centrale dello Stato, facendo turni serali come cameriera in un pub.

La sua carriera è iniziata come nei film: è stata notata da una casting director mentre camminava per la sua città, Roma. Il suo debutto come attrice risale così al 2014, nel film "Arance & martello" di Diego Bianchi (volto di "Propaganda Live"). La sua carriera è subito decollata, con il film "Il professor Cenerentolo" di Leonardo Pieraccioni e la serie "I bastardi di Pizzofalcone". Il successo vero e proprio e la popolarità, tuttavia, sono arrivate grazie alla serie "Suburra", in cui interpretava Isabel Mbamba, che fa innamorare il protagonista Aureliano (Alessandro Borghi).

Nonostante la popolarità e il seguito di oltre 19 mila follower su Instagram, Lorena Cesarini è molto riservata rispetto alla propria vita privata, anche se nei suoi post compaiono abbastanza spesso scatti con il suo fidanzato. Di lei è nota la passione per il calcio: è grande tifosa della Roma e, naturalmente, Francesco Totti è il suo idolo. Da quanto ha raccontato in alcune interviste, ha perso il padre quando era molto giovane. Ha un rapporto molto stretto con la madre Germaine e il suo nuovo marito.