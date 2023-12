Chi è Maninni, in gara a Sanremo 2024

È uno dei 27 artisti annunciati da Amadeus per il Festival. Ma chi è? Scopriamolo insieme Alessandro Alicandri







Non ci giriamo troppo attorno: Maninni vi darà al Festival di Sanremo 2024 sapori e vibrazioni che nella musica italiana oggi, non sono più così frequenti. Nato nel 1997, Alessio Mininni (questo è il suo vero nome) non è decisamente uno sconosciuto al pubblico televisivo: se avete già sentito il suo nome, probabilmente è perché l'avete visto nell'edizione numero 16 di Amici, eliminato a un passo per non aver superato l'esame di sbarramento.

Ai tempi è entrato con il suo nome e cognome e si è distinto per il suo stile decisamente non convenzionale. In più, lo scorso anno è stato uno dei nomi che è arrivato a un passo dall'ingresso nel cast di Sanremo in quanto finalista di Sanremo Giovani con il brano "Mille porte".

È un musicista molto legato alla musica pop rock (tra le sue ispirazioni ci sono Vasco Rossi, Ligabue, Cesare Cremonini ma anche gli Oasis, i Radiohead, gli U2). Dopo quella partecipazione al talent che ha rappresentato a tutti gli effetti un suo esordio, l'artista nato e cresciuto a Bari ha continuato a fare musica senza sosta, pubblicando pezzi dalle venature rock che sono piaciuti molto anche alle radio. Il suo ultimo singolo è "Monolocale", ma qui vi consigliamo alcuni suoi brani utili per conoscerlo meglio: "Vaniglia" (delicatissima e commovente), "Parlami di te" e "Vestito rosso", un brano dalle sonorità acustiche vellutate.

È un personaggio profondo e intimista, un cantautore giovane ma che si fonda sul valore della vecchia scuola, con una canzone di Sanremo che è nel suo cuore più di tutte: “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni.