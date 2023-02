Chi è Paola Egonu, conduttrice a Sanremo 2023

Tra le conduttrici del Festival che affiancano Amadeus e Gianni Morandi c'è anche lei Paola Egonu Credit: © Getty Alessandro Alicandri







Paola Egonu è il simbolo di un'Italia che decide di cambiare, ma anche vittima di un mondo che sembra non cambiare mai. La pallavolista è innanzitutto uno dei simboli della pallavolo nel nostro Paese e a livello Internazionale. Dall'inizio della sua carriera professionale, cominciata nel 2013, ha raccolto risultati incredibili nel suo ruolo di schiacciatrice/opposto. Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023 sarà lei ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell'Ariston.

Alta 190 cm e con un temperamento fortissimo, nel 2021 è diventata Cavaliere della Repubblica, la maggior onoreficenza italiana. Nata da genitori di nazionalità nigeriana, è salita agli onori delle cronache per un video virale nel quale si sfogava con il suo procuratore Marco Raguzzoni. Non era di certo la prima volta che le veniva chiesto, provocatoriamente, se fosse davvero italiana, una cattiveria insopportabile specie per chi, da anni, la bandiera del suo Paese la porta in alto come ha fatto nel 2020 anche alle Olimpiadi di Tokyo. In uno sfogo e tra le lacrime, ha fatto capire di essere stanca. Oggi gioca nella squadra turca femminile VakıfBank.