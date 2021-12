Chi sono Highsnob e Hu, in gara a Sanremo 2022

Scopriamo chi sono i due artisti (misteriosi ma non troppo) che vedremo al Teatro Ariston il prossimo febbraio Alessandro Alicandri







I loro nomi d'arte cominciano per H ma non è l'unica cosa che hanno in comune. Highsnob e Hu due concorrenti di Sanremo 2022 hanno enorme talento una visione musicale che guarda al futuro. Oggi vi spieghiamo un po' più nel dettaglio le loro storie e identità. Procediamo.



Highsnob (Michele Matera) è un rapper di Avellino, anche se è di fatto è cresciuto poi a La Spezia. Come gran parte dei rapper inizia a fare rap partendo dalla strada, componendo i suoi primi mezzi in una delle capitali più prolifiche del genere hip hop: Milano. Dopo un'esperienza "collettiva” con i Bushwaka, nel 2016 comincia la sua carriera solista. Il suo genere si destreggia in maniera molto interessante tra rap e trap, ma il centro della sua produzione è nei testi, originali e di tendenza. Attualmente ha circa 300 mila ascoltatori mensili su Spotify e tra i suoi brani più famosi ci sono "Harley Quinn”, “23 coltellate” e “La miglior vendetta”.



HU invece è Federica Ferracuti, nasce nel 1994 ed è davvero molto interessante, perché è davvero un'artista a tutto tondo. Canta, suona e produce i suoi pezzi. È un'artista moderna ma viene dal jazz e sa suonare basso, violoncello... per poi cadere tra le braccia della musica elettronica. Il suo talento artistico è arrivato anche nella pubblicità, mondo nel quale si è affacciata con dei brani originali. Il suo è un ingresso interessantissimo perché proprio nel 2020 era nella lista dei finalisti tra le nuove proposte di Sanremo Giovani. Se volete capire chi è e cosa fa ascoltate la sua “Millemila”.