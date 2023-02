Chi sono i Bnkr44, ospiti a Sanremo 2023

Tra i duetti per la serata delle cover del festival, andiamo a scoprire chi sono gli ospiti che forse non conoscete Bnkr44 Cecilia Esposito







Siamo ormai nel pieno del Festival di Sanremo 2023, ma le sorprese non sono ancora finite. La 73° edizione della kermesse è arrivata a una delle sue serate più attese, quella delle cover in compagnia di ospiti scelti dagli artisti e artiste in gara. Tra molti nomi noti della musica italiana, troviamo anche qualche novità, come i Bnkr44, giovane collettivo che nell'ultimo anno ha fatto parlare di sé, conquistando sempre più pubblico e attenzioni e che salirà sul palco dell'Ariston con Sethu per esibirsi con una cover di "Charlie fa surf" dei Baustelle.

Chi sono i Bnkr44

Ve li abbiamo già presentati qualche anno fa tra i nomi emergenti da tenere d'occhio, ma è giunto il momento di approfondire la loro conoscenza. Collettivo toscano formato da Erin, Piccolo, Caph, Fares, Jxn, Faster e gherayo, cantanti e produttori classe 2000 e 2001, i Bnkr44 iniziano ufficialmente a muovere i primi passi nel mondo discografico nel 2019, pubblicando alcuni brani su SoundCloud. La svolta arriva con l'ingresso nella scuderia di Bomba Dischi, etichetta già nota per nomi quali Calcutta, Ariete, Giorgio Poi e Franco126, con cui pubblicano "44.DELUXE" nel 2020, una raccolta di brani già usciti, che vede anche un featuring con Lil Kvneki degli Psicologi.

L'anno seguente pubblicano "Farsi male a noi va bene", il loro primo album che contiene la collaborazione, l'unica del disco, con Ariete per il brano "Tutte le sere". Segue un tour, anche l'anno seguente, con numerose date in tutta Italia e nei principali festival italiani, che aiuta il collettivo a conquistare sempre più pubblico e riconoscimenti. Iniziano il 2022 con la pubblicazione di "Farsi male a noi va bene 2.0", la riedizione del disco con cinque tracce bonus, compresa "Giorni vuoti" con Tredici Pietro. Nello stesso anno sono ospiti di altri album di spicco, come quello di Sick Luke col brano "Domani ti chiamo" e quello di Night Skinny con "Diavolo", insieme a Ghali, Rkomi e Tedua.