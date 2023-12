Chi sono i La Sad, in gara a Sanremo 2024

Vi faranno impazzire! Ecco una breve guida ai tre artisti della nuova scena pop punk italiana Alessandro Alicandri







Dietro quest'aria pazzerella, che non è solo un'aria, i La Sad sono dei gran lavoratori e dei creativi di valore. Il trio che vedremo a Sanremo 2024 è formato da Theø, Plant e Fiks (i veri nomi, nell'ordine, sono Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente e Enrico Fonte) vengono da un percorso molto interessante perché fanno parte di un collettivo, una forma di rifugio artistico, per una rinascita italiana del giovane pop punk. Se volessimo trovare un punto di partenza di questo gruppo, potrebbe essere utile partire da Theø che con Danien aveva formato un duo di musica metalcore. Poi il progetto più o meno tre anni fa senza Danien si è trasformato in quello che originariamente si chiamava Theø x Plant x Fiks, poi diventato La Sad, che è anche il nuovo nome del collettivo artistico che originariamente si chiamava Kvlto.

I tre vengono da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto) e hanno un nome che non lascia spazio a interpretazioni: il loro modo di scrivere e raccontarsi in musica è tanto energico musicalmente quanto in attitudine "emo" e per così dire, depressa, nei testi. Il loro brano più famoso al momento è "Toxic" (certificato disco d'oro), un brano che parla di una ragazza che in forte disagio esistenziale. La Sad non è solo musica, ma con il loro stile particolare sono diventati amatissimi e virali sul web (su YouTube, TikTok e Twitch sono dei veri e propri vip) con i loro video perché sono tre personalità molto forti e differenti e un approccio alla musica viscerale, con un fuoco enorme sul divertimento.

Cantano tutti e tre e da poco hanno collaborato con i Bnkr44, presenti a Sanremo Giovani. Sono stati ospiti questa estate del mega concerto Love Mi, esibendosi al fianco degli Articolo 31. Scoprirete presto la loro miscela esplosiva sul palco del Teatro Ariston.