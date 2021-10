Ci avviciniamo a Sanremo con i Giovani

In attesa di definire il cast della prossima edizione del Festival, Amadeus è al lavoro su “Sanremo Giovani” Amadeus Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







In attesa di definire il cast della prossima edizione del Festival di Sanremo, il direttore artistico e conduttore Amadeus è al lavoro su “Sanremo Giovani”.

Come vi abbiamo già raccontato, quest’anno non ci sarà la gara delle Nuove proposte: i Giovani si sfideranno a dicembre e solo due di loro otterranno un posto in gara tra i Big dall’1 al 5 febbraio 2022. Sono 711 le candidature di emergenti arrivate alla Commissione musicale e in questi giorni saranno selezionati i 30 che parteciperanno alle audizioni dal vivo l’8 novembre (a loro si aggiungerà il vincitore del Festival di Castrocaro, Simo Veludo). Dopo le audizioni dal vivo ne resteranno otto, a cui si aggiungeranno quattro artisti di “Area Sanremo”. Da questa rosa usciranno i due che saranno al Festival.