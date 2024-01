Clara a Sanremo 2024

Da "Mare Fuori" a "Sanremo Giovani", fino al debutto sul palco dell'Ariston col brano "Diamanti grezzi" Clara Cecilia Esposito







Ai blocchi di partenza, sta per cominciare la 74esima edizione del Festival di Sanremo che già promette sorprese, emozioni e, ovviamente, tanta bella musica italiana. I 30 cantanti in gara sono stati svelati e comprendono anche i giovanissimi che debutteranno sul palco dell'Ariston. È giunto il momento di fare la conoscenza dei tre nomi che hanno superato la selezione di Sanremo Giovani dello scorso dicembre. Come Clara, nota per la sua presenza nel cast della fiction "Mare Fuori", sarà in gara col brano "Diamanti grezzi".

Chi è Clara

Classe 1999, Clara nasce a Varese, ma dopo il liceo si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera di modella. Nonostante il lockdown per il Covid-19, nel 2020 pubblica i suoi primi singoli "Freak", "Ammirerò" e "Bilico". La popolarità arriva solo nel 2023, quando prende parte al cast della fiction Rai "Mare Fuori" nel ruolo di Giulia, in arte Crazy J, rapper nel carcere minorile di Napoli. Nel corso della serie presta la voce al brano "Origami all'alba", scritto insieme a Matteo Paolillo, anche lui nel cast.

Il brano diventa una hit e si aggiudica il disco di platino, e lancia Clara verso il successo nel mondo della musica. Il 28 aprile 2023 pubblica il singolo "Cicatrice", a cui seguono la collaborazione con MV Killa per il brano "Replay" e quella con Mr. Rain per "Un milione di notti". In autunno partecipa a Sanremo Giovani 2023, vincendo la finale con l'inedito "Boulevard" e aggiudicandosi un posto in gara col brano "Diamanti grezzi".