Colapesce e Dimartino a Sanremo 2023

Dopo il successo di "Musica leggerissima", il duo torna sul palco dell'Ariston con "Splash" Colapesce e Dimartino Cecilia Esposito







Finalmente sta per arrivare l'evento musicale-televisivo più atteso dell'anno: il Festival di Sanremo 2023 è alle porte! La kermesse si svolgerà dal 7 all'11 febbraio e vedrà in gara ben 28 artisti e artiste che si sfideranno sul palco dell'Ariston, tra big della nostra musica, ma anche talenti emergenti che non vedono l'ora di mettersi in gioco. Non solo, quest'anno spiccano dei ritorni inaspettati, come quello di Colapesce e Dimartino, i due cantautori siciliani che nell'edizione del 2021 avevano conquistato pubblico e critica col brano "Musica Leggerissima". Quest'anno tornano sul palco dell'Ariston con l'inedito "Splash".

Chi sono Colapesce e Dimartino

Colapesce esordisce nel 2010 e nel gennaio 2012 pubblica l'album di debutto "Un meraviglioso declino", con cui vince la Targa Tenco come "Migliore Opera Prima". Nel febbraio del 2015 pubblica "Egomostro", anticipato dai singoli "Maledetti italiani" e "L'altra guancia" e nello stesso anno realizza la graphic novel "La distanza" con Alessandro Baronciani. Dopo due anni, arriva "Infedele", terzo album in studio che vede la partecipazione di artisti come Iosonouncane, Mario Conte, Fabio Rondanini e Gaetano Santoro, mentre nel 2019 prende parte al disco tributo a Fabrizio De André "Faber nostrum", in cui realizza la cover del brano "La canzone dell'amore perduto".

Dimartino lancia il suo progetto solista nel 2010 col primo album "Cara maestra abbiamo perso", che vede la partecipazione di Alessandro Fiori e Enrico Gabrielli, Le Luci della Centrale Elettrica e molti altri. Nel marzo 2012 arriva il secondo album "Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile", co-prodotto da Brunori Sas, mentre nel 2013 viene pubblicato l'EP "Non vengo più mamma". Due anni dopo esce "Un paese ci vuole", terzo album in studio che vede la collaborazione di Francesco Bianconi (Baustelle) e di Cristina Donà. Nel 2017 esce "Un mondo raro" e nello stesso anno scrive "Diego ed io" insieme a Brunori Sas. Nel 2018 esce "Cuoreintero", singolo che precede l'album "Afrodite", e nel 2019 è coautore, insieme a Colapesce e Levante, del singolo "Lo stretto necessario", a cui prenderà parte anche Carmen Consoli per duettare con la collega siciliana.

I due amici e colleghi siciliani consolidano il loro sodalizio artistico nel 2020, quando pubblicano il primo album congiunto "I mortali", ma il successo anche col grande pubblico arriva con la partecipazione a Sanremo 2021 col brano "Musica Leggerissima". Si classificano quarti e vincono il premio Lucio Dalla e il brano diventa hit indiscussa dell'estate. Sarà, tra l'altro, reinterpretata da Ana Mena con la cover "Música Ligera". Segue un tour in tutta Italia, numerose apparizioni televisive e molte collaborazioni, come quella con Ornella Vanoni per il singoli "Toy Boy", con Fabri Fibra per "Propaganda" e Cerrone, storico compositore e produttore, con cui il duo ha rivisitato il brano "Call Me Tonight". Parteciperanno a Sanremo 2023 con l'inedito "Splash".