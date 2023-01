I Cugini di Campagna a Sanremo 2023

Oltre cinquant'anni di carriera, ma saliranno sul palco dell'Ariston per la prima volta col brano "Lettera 22" I Cugini di Campagna Credit: © Gianni Brucculeri Cecilia Esposito







È partito il conto alla rovescia per la 73° edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora più attesa d'Italia, che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio, promette già grandi emozioni e sorprese, grazie anche a una rosa di ben 28 artisti e artiste in gara davvero interessante. Tra giovani proposte, novità discografiche e i Big della musica italiana, quest'anno sul palco dell'Ariston ritroviamo anche debutti inaspettati. Come quello dei Cugini di Campagna, la storica band che debutta nella competizione sanremese con l'inedito "Lettera 22".

Chi sono i Cugini di Campagna

Con diciannove dischi in studio e oltre cinquant'anni di carriera, i Cugini di Campagna, band iconica della musica italiana dallo stile inconfondibile, debuttano sul palco dell'Ariston col brano "Lettera 22", scritto per loro dal duo La Rappresentante di Lista. Per l'occasione è bene ripercorrere le tappe del loro successo.

Il complesso musicale viene fondato nel 1970 su iniziativa di Silvano Michetti, ma le attenzioni dal pubblico arrivano definitivamente tra il 1973 e il 1977 con brani come l'intramontabile "Anima mia", "Un'altra donna, "Innamorata", "Conchiglia bianca" e "Tu sei tu", composti da Ivano "Poppi" Michetti, gemello di Silvano, e Flavio Paulin, e vengono eseguiti in falsetto, che diventerà il tratto distintivo della band.

Dal 1986 fa il suo ingresso nel complesso Marco Occhetti al posto di Paul Manners e fino al 1994 i Cugini di Campagna portano i loro successi in giro per il mondo con numerose tournée. Poco dopo il tastierista Giorgio Brandi, nella formazione fin dalla fondazione, annuncia le dimissioni. Nel 1997, dopo una breve pausa e un cambio della formazione, la band torna alla ribalta grazie alla trasmissione televisiva "Anima mia", condotta da Fabio Fazio e Claudio Baglioni, che porta la musica dei Cugini di Campagna di nuovo in vetta alle classifiche. L'anno seguente pubblicano un nuovo album, il tredicesimo, dal titolo "Amor mio".

Ma la carriera del complesso non è tutta rose e fiori. A fine 2014 Nick Luciani annuncia l'abbandono della band, per tornare solo nel marzo 2021, dopo quasi 7 anni di assenza, a essere la voce dei Cugini di Campagna, in seguito a una rappacificazione tra Ivano Michetti e lo stesso Luciani, per la gioia di tutti i fan.