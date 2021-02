“Cuore amaro” di Gaia, il testo della canzone di Sanremo 2021

Le parole della canzone di Gaia in gara al Festival di Sanremo 2021. Il testo ufficiale e in esclusiva solo su Sorrisi

23 Febbraio 2021 | 00:01 di Redazione Sorrisi

Gaia porta il suo sangue brasiliano all'esordio a Sanremo per un pezzo da ballare, sensuale, avvolgente, destinato a diventare un successo radiofonico. In "Cuore amaro" il giro di basso è travolgente, il ritornello («Il mio cuore amaro, un disordine raro, sa di un giorno lontano») entra subito in testa.

Il testo e le parole della canzone "Cuore amaro" di Gaia

CUORE AMARO

di G. Gozzi - J. Ettorre - D. Dezi - G. Spedicato

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Frenetik&Orang3 Sartoria Musicale - Milano - Roma

Fedele ai miei sogni

Senza paura poi di cadere

Fedele ai ricordi

Ricadere

Benedico gli errori più grandi

Perché ho fatto di peggio più tardi

Io volevo soltanto portarmi

La giungla tra questi palazzi

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Mani radici sole sulla schiena

Parole pioggia che mi disseta

A volte mi sveglio la sera

E strappo pensieri di seta

Foglia nuda per strada

Luna chiara nirvana

Quella che ho dentro è una notte lontana

Quella di chi non sa tornare a casa

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

È un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Anche se mi resta

Sulla pelle l’ultima

Goccia di tempesta

Ormai non mi interessa

Sei il mio cuore amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

© Riproduzione Riservata

