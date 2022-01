Dargen D’Amico a Sanremo 2022

Debutto sanremese per il rapper e produttore milanese, braccio destro di Fedez Dargen D'Amico Credit: © Iwan Palombi Cecilia Esposito







È quasi tutto pronto, presto vedremo sul palco i Big in gara al Festival di Sanremo 2022. Un'edizione speciale, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio, e che vedrà sfidarsi a colpi di canzoni pop ben venticinque artiste e artisti, tra giovani e nomi già noti al grande pubblico. Ma ci sono anche le vie di mezzo, come Dargen D'Amico, rapper e produttore che vanta anni di esperienza e successi, ma debuttante sul palco dell'Ariston con brano "Dove si balla".

Chi è Dargen D'Amico

Dargen D'Amico, nome d'arte di Jacopo D'Amico, è un rapper e produttore milanese. Si affaccia al rap nei primi Anni 90 con l'alias Corvo D'Argento e si afferma nella scena hip-hop milanese verso la fine del decennio quando forma, con Gué Pequeno e Jake la Furia, il trio Sacre Scuole, con cui pubblica l'album "3 MC’s Al Cubo".

Terminata l'esperienza del trio, lascia la scena musicale, ma riparte con la carriera solista nel 2006 con la pubblicazione del suo album d'esordio "Musica senza musicisti". Nel 2008 esce il suo secondo album "Di vizi di forma virtù", formato da due dischi, il primo composto da quindici tracce e il secondo da venti. Non solo carriera solista: pubblica alcuni feat di successo come "La cassa spinge" e "Festa festa", prodotti da Phra dei Crookers, fino ad arrivare all'album "Nostalgia istantanea" nel 2012. Nel 2013 pubblica "Vivere aiuta a non morire" per Universal, il suo primo disco per una major, con numerosi featuring, tra cui J-Ax, Fedez e Max Pezzali.

Nel maggio 2019 esce l'album "Ondagranda", scritto a quattro mani con Emiliano Pepe. A luglio 2020 prende parte con Fedez al remix del singolo "Roses" di Saint Jhn, mentre nel mese di dicembre pubblica il suo settimo album "Bir Tawil", anticipato dai singoli "La vocina nella testa", "Abbastanza", "Ma non era vero" e "Jacopo".

In occasione del Festival di Sanremo 2021 Dargen D'Amico compare come autore dei brani in gara "Dieci" di Annalisa e "Chiamami per nome" di Francesca Michielin e Fedez. Recentemente è apparso nell'ultimo album di Fedez - insieme anche a Myss Keta col rifacimento della sua hit "La cassa spinge", e nel brano "Vecchio" - e nella serie The Ferragnez, in quanto collaboratore e amico del rapper.

