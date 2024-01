Dietro le quinte della foto di Sorrisi a Sanremo

La leggendaria copertina sarà in edicola dal 30 gennaio Amadeus ci dà il benvenuto sul set dove nascerà la copertina di Sanremo Credit: © Alessandro Zambianchi Redazione Sorrisi







Parte il conto alla rovescia per il numero più atteso: quello con tutti i cantanti e i testi delle canzoni del Festival di Sanremo 2024. Vi portiamo sul set dove abbiamo incontrato (e si sono incontrati per la prima volta!) i 30 Big in gara.