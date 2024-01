Diodato a Sanremo 2024

Dopo la sua vittoria nel 2020, il cantautore torna sul palco dell'Ariston col brano "Ti muovi" Diodato Credit: © Alessio Albi Cecilia Esposito







Dal 6 al 10 febbraio non prendete impegni, perché torna l'evento canoro più atteso dell'anno. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione con un sacco di bella musica e sorprese. Sono già stati svelati i 30 cantanti in gara ed è giunto il momento ripassare le tappe della loro carriera fino ad oggi. Come quella di Diodato, che, dopo la sua vittoria nel 2020, torna in gara sul palco dell'Ariston con l'inedito "Ti muovi".

Chi è Diodato

Antonio Diodato, nato ad Aosta, ma di origini pugliesi e romano d'adozione, debutta ufficialmente nel mondo discografico nel 2007 col suo primo EP autoprodotto. Nel 2010 ha incide il singolo "Ancora un brivido", grazie al quale firma con la prima etichetta e pubblica il disco d'esordio "E forse sono pazzo" del 2013. Partecipa al Festival di Sanremo 2014 nella sezione "Nuove Proposte" con il brano "Babilonia", conquistando il secondo posto e il premio della giuria di qualità.

Nell'ottobre 2014 esce il suo secondo lavoro in studio, "A ritrovar bellezza", che include anche cover di brani celebri italiani anni Sessanta, come "Eternità" de I Camaleonti e Ornella Vanoni, e "Piove (Ciao ciao bambina)" di Domenico Modugno.

Nel gennaio 2017 pubblica il suo terzo album "Cosa siamo diventati" per Carosello Records, anticipato dal singolo "Mi si scioglie in bocca", mentre l'anno seguente torna in gara al Festival di Sanremo 2018 in duetto col trombettista Roy Paci col brano "Adesso". Ma è il 2020 l'anno della consacrazione, quando si presenta di nuovo sul palco dell'Ariston e vince il festival con l'inedito "Fai rumore". Non solo, con questo brano il cantautore si aggiudica anche il Premio della Critica "Mia Martini", il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla" e il Premio Lunezia per il miglior testo. Nello stesso anno vince il David di Donatello e il Nastro d'argento per la migliore canzone originale e il premio "Soundtrack Stars Award" alla Mostra del Cinema di Venezia con "Che vita meravigliosa", traccia nella colonna sonora del film "La dea fortuna".

Nel marzo 2023 esce il suo quarto album “Così speciale”, a cui segue un lungo tour in diverse città italiane ed europee. Prende anche parte all'East Sea Music Festival di Zhailiaoxi, il più grande festival musciale della Cina. Chiude l'anno con l'annuncio del suo ritorno al Festival di Sanremo 2024 con l'inedito "Ti muovi".