Diodato è il vincitore di Sanremo 2020 con “Fai rumore”. La classifica finale del Festival

I primi 3 classificati

Il vincitore della 70° edizione del Festival di Sanremo è Diodato con "Fai rumore"



Queste le prime dichiarazioni di Diodato dopo la vittoria: «Ci sto capendo poco, sono momenti carichi di un'emozione che non sono in grado di gestire. Mi sono sentito accolto con un calore che non mi aspettavo. Dedico sicuramente questa vittoria alla mia famiglia che ha fatto molto rumore nella mia vita e anche all'altra famiglia che si è creata in questi anni, cioè la mia casa discografica e tutte le persone che mi seguono ogni giorno. E poi al mio "grande fratello" Edwyn Roberts, che ha scritto questa canzone con me. Credo che in Italia ci sia un nuovo movimento musicale che lavora in modo artigianale e merita rispetto».

Al secondo posto si è classificato Francesco Gabbani con "Viceversa"



Al terzo posto si sono classificati i Pinguini Tattici Nucleari con "Ringo Starr"



Diodato: «Fai rumore racconta un momento a me molto vicino»

La classifica dal 4° al 23° posto

Posizione 4 - Le Vibrazioni

Posizione 5 - Piero Pelù

Posizione 6 - Tosca

Posizione 7 - Elodie

Posizione 8 - Achille Lauro

Posizione 9 - Irene Grandi

Posizione 10 - Rancore

Posizione 11 - Raphael Gualazzi

Posizione 12 - Levante

Posizione 13 - Anastasio

Posizione 14 - Alberto Urso

Posizione 15 - Marco Masini

Posizione 16 - Paolo Jannacci

Posizione 17 - Rita Pavone

Posizione 18 - Michele Zarrillo

Posizione 19 - Enrico Nigiotti

Posizione 20 - Giordana Angi

Posizione 21 - Elettra Lamborghini

Posizione 22 - Junior Cally

Posizione 23 - Riki



*Bugo e Morgan sono stati squalificati

Premio “Mia Martini” e Premio “Lucio Dalla"

È Diodato a conquistare il Premio della Critica “Mia Martini” per la Sezione Campioni. Con la sua canzone “Fai rumore” conquista 46 voti dei giornalisti della Sala Stampa Roof dell’Ariston, seconda Tosca con 27 voti e terzo Rancore con 17. Sempre suo il premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”. A votare sono stati i giornalisti della Sala Stampa Radio, Tv e Web con 25 voti, segue Francesco Gabbani con 15 e i Pinguini Tattici Nucleari con 13.