Ditonellapiaga e Rettore: «Siamo una miscela esplosiva!»

Avranno un look studiato per muoversi molto sul palco: «Però non saremo vestite come gemelle» sottolineano Ditonellapiaga e Rettore







Una è veneta, veterana con cinque partecipazioni al Festival, di cui quattro in gara. L’altra è romana, debuttante a Sanremo. Rappresentano due generazioni di donne toste. «Insieme siamo una bomba» dicono all’unisono Donatella Rettore (in arte Rettore) e Margherita Carducci («Parente del poeta? Devo ancora capirlo») alias Ditonellapiaga.

Cantautrici col gusto della provocazione, faranno scintille con “Chimica”: «Un pezzo energico e malizioso» dice Ditonellapiaga. «Il ritornello è così adrenalinico che è impossibile stare fermi» garantisce Rettore. Vivono l’esperienza con un mix di gioia e paura. «Soffro le vertigini e temo il riverbero delle luci sui gradini della scala» ammette Donatella. «Io guarderò l’orchestra per non sbagliare» le fa eco Margherita. Entrambe hanno progetti musicali in rampa di lancio: è uscito “Camouflage”, il primo album di Ditonellapiaga, mentre Rettore pubblicherà il suo nuovo disco a marzo.