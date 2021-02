È un Sanremo pieno di amore (ma non solo)

Il Festival si avvicina! Noi di Sorrisi vi raccontiamo tutte le novità. E vi facciamo “sentire” le 26 canzoni dei Big in gara

18 Febbraio 2021 | 8:57 di Stefania Zizzari

Nonostante gli spot provocatori e ironici di Fiorello, che ha creato il “Comitato ignora Sanremo”, il 71º Festival si svolgerà dal 2 al 6 marzo. «Stiamo lavorando a uno spettacolo degno di quelli degli ultimi anni» spiega il conduttore e direttore artistico Amadeus, che proprio da Fiorello sarà affiancato, «cercando un equilibrio tra le 75 pagine di protocollo da rispettare, perché la sicurezza viene prima di tutto, e l’esigenza di dare spensieratezza alle persone a casa. È un Sanremo difficile, inutile negarlo, senza pubblico all’Ariston, ma noi abbiamo il dovere di sorridere e di regalare gioia, perché la musica non si ferma».

E allora vediamo i tasselli che finora si sono messi al loro posto. Presenze fisse tutte le sere saranno il campione Zlatan Ibrahimovic: «Ho fatto tanti record nella mia carriera, mi manca quello degli spettatori di Sanremo!». E Achille Lauro, che promette: «Sto preparando cinque quadri, uno per ogni sera: tornerò su quel palco con la mia follia, come nessuno mi ha mai visto prima».

Gli ospiti confermati sono per ora Ornella Vanoni, i Negramaro e Alessandra Amoroso. Quanto ad Adriano Celentano e Roberto Benigni: «Ci sono stati dei contatti, stiamo aspettando la loro risposta. E dico anche che sto lavorando per avere Loredana Bertè sul palco» conferma Amadeus. Tra le coconduttrici sono state annunciate Naomi Campbell, Elodie e Matilda De Angelis. Tra le ospiti non musicali ci sarà Alessia Bonari, l’infermiera con i segni della mascherina sul viso nella foto simbolo della pandemia.

Per le votazioni, la giuria demoscopica, la sala stampa (quest’anno trasferita al Casinò) e i professori d’orchestra voteranno tramite una app sul cellulare.

Radio 2 è la radio ufficiale del Festival: Ema Stokholma, Andrea Delogu e Gino Castaldo intervisteranno i cantanti all’Ariston, subito dopo l’esibizione sul palco. Torna il “PrimaFestival”, dal 27 febbraio al 6 marzo, quest’anno affidato alla conduzione di Giovanni Vernia, Giovanna Civitillo e Valeria Graci. Confermato anche il “DietroFestival”, una finestra su quello che succede dietro le quinte, visibile su Raiplay.

Ma veniamo alle canzoni in gara. «Hanno tutte testi importanti, che si sposano con il periodo che stiamo vivendo» spiega Amadeus. «Ci sono molte canzoni d’amore, un tema consolidato anche tra i cantanti più giovani. Ho ascoltato in tutto 900 canzoni, ho scelto i pezzi con un’idea radiofonica, selezionando quelli che possono essere ascoltati più a lungo possibile. Tra tutti, ho preso quelli che più mi hanno colpito ed emozionato. L’hanno scorso ho fatto così e ha funzionato!».

E i 26 brani in gara noi li abbiamo ascoltati in anteprima... per sapere cosa ne pensiamo, cliccate sul link qui sotto!



