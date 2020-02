Eau de… home, e la casa diventa un racconto

04 Febbraio 2020 | 11:56 di Redazione Sorrisi

L’essenziale è invisibile agli occhi, ma non alle narici, ci direbbe il Piccolo Principe se non avesse incontrato l’aviatore nel deserto ma in una casa abitata. Il profumo è l’essenza di una casa e di chi la rappresenta. Note dolci o note speziate che raccontano storie e vite, incroci e svolte. Ogni cosa vivente è fatta così: c’è un volume, un respiro e il profumo che la connota. Anche gli spazi abitati portano la stessa traccia.



Per stare bene a casa nostra, per sentirci davvero accolti non appena la porta si chiude alle nostre spalle, abbiamo bisogno di riconoscere chi siamo e dove siamo attraverso i profumi che caratterizzano gli ambienti che viviamo. La linea Fancy Home di Tescoma, il brand che offre da sempre soluzioni uniche e originali per la casa, è la linea di profumatori d'ambiente e fragranze pensata per chi non vuole dimenticare mai chi è e ama raccontarlo ai suoi ospiti. Basta un olio essenziale e un diffusore con i classici bastoncini in rattan e la casa prende vita. Un po’ di frizzanti note agrumate con l’essenza Verbena, o una nota fresca e ariosa come il Lemongrass agli agrumi e zenzero e il salotto di casa diventa un giardino mediterraneo, qualche goccia di Provence e la lavanda ci porta nei campi lillà del sud della Francia. Otto le essenze proposte dalla linea Fancy Home (Lemongrass, Spezie Esotiche, Verbena, Mojito, Fiori di Argan, Orient, Neroli, Provence) per gusti, storie e… nasi diversi.



Oltre ai diffusori d’essenza, nella linea Fancy Home di Tescoma, ci sono anche i diffusori di aromi in ceramica, dal design minimal e sobrio, perfetto per ogni stile, gli umidificatori, le card da appendere in auto, e le candele che donano quella speciale atmosfera romantica e zen tipica dei momenti di relax mentre l’acqua del bagno ci coccola con le sue bollicine. E c’è spazio anche per creare un’atmosfera unica grazie alla cromoterapia: Tescoma ha creato una lampada a ultrasuoni che unisce i benefici dell’aromaterapia a quelli della cromoterapia. Le gocce di olio essenziale profumano, mentre la luce a led cambia colore per un piacere esclusivo.