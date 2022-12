Ecco chi sono i big del Festival di Sanremo 2023

Amadeus ha annunciato i cantanti che si sfideranno dal 7 all’11 febbraio. E noi ve li presentiamo uno per uno Francesco Chignola







Non c’è tre senza quattro. E anche per la quarta volta, nelle doppie vesti di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus ha stupito tutti. L’annuncio degli Artisti in gara è arrivato all’ora di pranzo, durante il Tg1 di domenica 4 dicembre. E se qualche nome circolava tra gli appassionati già da tempo, molti dei 22 cantanti (o gruppi) che vedremo fronteggiarsi all’Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023 hanno suscitato grande clamore sui social.

Ma prima di venire all’elenco dei Big, Amadeus ha anche dato altre due notizie a sorpresa. La prima è la presenza sul palco di Francesca Fagnani, conduttrice di “Belve” su Rai2, che grazie alle sue interviste “senza peli sulla lingua” è diventata un personaggio molto noto. La giornalista sarà co-conduttrice per una delle cinque serate, aggiungendosi così al cast che vede Gianni Morandi insieme con Amadeus alla conduzione di tutte le puntate, e Chiara Ferragni che affiancherà i due nelle serate di martedì e sabato.

L’altra novità introdotta da Amadeus riguarda il concorso di “Sanremo Giovani”, di cui conosceremo l’esito su Rai1 il 16 dicembre, quando verranno selezionati gli artisti emergenti che parteciperanno al Festival, alla pari con i Big. Ma se l’anno scorso furono in tre a uscire vincitori (Matteo Romano, Tananai e Yuman), quest’anno saranno addirittura in sei. Portando a 28 il numero dei brani in gara.

Veniamo, quindi, ai 22 Big scelti da Amadeus per Sanremo 2023. E cominciamo dagli artisti che già in passato hanno vinto il Festival. Una delle presenze più sorprendenti è quella di Giorgia, che vinse nel 1995 con “Come saprei” dopo aver debuttato l’anno precedente tra le Nuove proposte. La cantante romana è al suo quinto Festival complessivo in gara, dove però ritorna dopo ben 22 anni. Ma ci sarà anche Marco Mengoni, che festeggerà il decennale della vittoria con “L’essenziale” (sarà la sua terza volta in gara, avendo esordito nel 2010) in attesa di vederlo tornare a San Siro l’8 luglio 2023. Rivedremo in gara dopo 12 anni anche Anna Oxa, che con ben 15 partecipazioni e due vittorie (nel 1989 con “Ti lascerò” in coppia con Fausto Leali, nel 1999 da sola con “Senza pietà”) è la veterana di questa edizione.

Grande entusiasmo sui social per la presenza nel cast di alcuni artisti che hanno lasciato il segno nel pop italiano degli Anni 90. Prima di tutto quella di Paola & Chiara: le sorelle Iezzi erano già ricomparse insieme, dopo molti anni, la scorsa estate sul palco di Max Pezzali (di cui erano state le coriste), ma questo Sanremo per loro sarà la vera e propria “reunion”. Le due avevano vinto tra le Nuove proposte nel 1997 per poi gareggiare tra i Big nel 1998 e nel 2005. Saranno in gara anche gli Articolo 31, storico duo rap formato da J-Ax e Dj Jad. Per loro è un esordio sanremese: Ax in passato aveva detto che non avrebbe mai partecipato al Festival, ma in questi giorni ha commentato attraverso un video: «Solo gli ottusi e i morti non cambiano mai opinione». Ci sarà anche Gianluca Grignani, al suo settimo Sanremo in gara se si include il suo debutto tra le Nuove proposte nel 1995 con l’indimenticabile “Destinazione Paradiso”. Mancava alla gara da otto anni.

Sono ben tre gli artisti in gara nati dopo il 2000. Madame (vero nome Francesca Calearo), nata il 16 gennaio 2002, è già al suo secondo Festival dopo l’esordio nel 2021 con “Voce”. È nata invece il 27 marzo 2002 Ariete, all’anagrafe Arianna Del Giaccio, cantante di Anzio (Roma) che ha pubblicato proprio quest’anno il suo primo album, “Specchio”. Ma il più giovane in gara, solo 19 anni, è il napoletano LDA, lanciato da “Amici”: sotto lo pseudonimo si cela il rapper napoletano Luca D’Alessio, figlio di Gigi. LDA non è l’unico figlio d’arte di questa edizione: nel cast annunciato da Amadeus c’è anche Leo Gassmann, figlio di Alessandro, che nel 2020 trionfò tra le Nuove proposte con “Vai bene così”. Nato nel 1998, nella classifica dei più giovani in gara è il quarto.

Amadeus ha perfettamente il polso della musica italiana e sa quanto sia importante il rap (e le sue infinite varianti) per il pubblico più giovane. Così, oltre al già citato LDA, ha invitato in gara uno dei più amati rapper italiani, Lazza (all’anagrafe Jacopo Lazzarini), milanese di 28 anni. Ma anche il bresciano Mattia Balardi, in arte Mr. Rain. E poi, quello che è forse l’artista più sorprendente del cast: Rosa Chemical è il nome d’arte del rapper torinese Manuel Franco Rocati, che era già salito sul palco dell’Ariston nel 2022 come ospite di Tananai nella serata delle cover. E poteva forse mancare lo stesso Tananai? Nella scorsa edizione del Festival era stato una “scommessa” di Amadeus: è arrivato ultimo con “Sesso occasionale”, ma ha ottenuto poi un grande successo nei mesi a seguire. Per lui sarà un’autentica rivincita. Proviene in qualche modo dalla stessa scena anche l’artista romana Mara Sattei: vero nome Sara Mattei, anche lei è grande amica di Tananai (i due affiancavano Fedez nel tormentone estivo “La dolce vita”), oltre che sorella di uno dei rapper più acclamati in Italia: thasup.

A parte Paola & Chiara, già citate, ci sono altre due coppie in gara. Una è formata da Colapesce e Dimartino, che nel 2021 erano stati la rivelazione del Festival grazie a “Musica leggerissima” (diventata anche una hit internazionale nella sua versione in spagnolo). E poi ci saranno i Coma_Cose, cioè Fausto Zanardelli (in arte Fausto Lama) e Francesca Mesiano (alias California), anche loro esplosi nella stessa edizione di Sanremo con “Fiamme negli occhi”. Soltanto due, invece, le band scelte da Amadeus. Ritornano dopo dieci anni esatti i Modà di Kekko Silvestre che avevano esordito tra le Nuove proposte nel 2005 e poi erano arrivati sul podio per due volte (secondi al fianco di Emma nel 2011, terzi nel 2013). Sarà un esordio assoluto, invece, quello del gruppo I cugini di campagna, che in più di 50 anni di carriera non avevano mai partecipato a Sanremo: interpreteranno una canzone “regalata” ad Amadeus dai La Rappresentante di Lista.

Già così il cast del Festival sarebbe impressionante, e invece i nomi non sono ancora finiti. Perché in gara ci sarà anche Elodie, una delle poche autentiche popstar italiane, al suo terzo Sanremo dal 2017 a oggi. Vedremo sul palco anche Levante, tra le più apprezzate cantautrici della nuova musica italiana, al suo ritorno in gara dopo tre anni. E poi ritroveremo niente meno che Ultimo: vincitore tra le Nuove proposte nel 2018, l’anno successivo sfiorò la vittoria con “I tuoi particolari”, e oggi è uno dei cantautori italiani più amati, tanto che ha già annunciato per il prossimo luglio un nuovo tour negli stadi.

Non dimentichiamoci, infine, che venerdì 10 febbraio ci sarà la serata delle cover, in cui molti artisti porteranno all’Ariston dei duetti ancora tutti da annunciare. Le sorprese del quarto Sanremo di Amadeus sono soltanto all’inizio.