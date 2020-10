Ecco i nomi della giuria di “AmaSanremo”

Sorrisi è in grado di anticiparvi quali saranno i nomi di 3 dei 4 giurati della trasmissione in onda dal 29 ottobre su Raiuno il giovedì in seconda serata

16 Ottobre 2020 | 14:23 di Redazione Sorrisi

Sorrisi è in grado di anticiparvi quali saranno i nomi di 3 dei 4 giurati di "AmaSanremo", la trasmissione in onda dal 29 ottobre su Raiuno il giovedì in seconda serata, condotta da Amadeus per selezionare i giovani che andranno al Festival.

La trasmissione sarà nello studio B di via Asiago a Roma, il tempio della radio Rai. In giuria ci saranno Piero Pelù, Luca Barbarossa, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e un quarto giudice ancora in via di definizione.

Ad affiancare Amadeus in tutte e cinque le puntate, uno speciale e divertente compagno di viaggio, nonché grande esperto di musica: Riccardo Rossi. Nella postazione radio, Ema Stokholma che segue tutte le puntate.

In ognuno degli appuntamenti ci sarà poi un ospite musicale, nella prima puntata sarà Arisa.