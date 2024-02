Ecco perché Angelina Mango ha vinto Sanremo 2024

I motivi che hanno portato la canzone "La noia" al trionfo Angelina Mango Credit: © Getty Alessandro Alicandri







Come può un'artista giovane come Angelina Mango vincere il Festival di Sanremo quando quasi un anno fa era sconosciuta al grande pubblico? La risposta è nell'incredibile potere del suo talento e delle canzoni, capaci di cambiare le regole del gioco. "La noia" è un brano che ha tantissimi punti a suo favore: parla del vuoto che si crea quando il mondo frenetico attorno a te si spegne e tu cerchi di risalire la china, facendoti strada non tanto tra i dolori.

Quel vuoto della noia Angelina lo riempie con la musica, ricercando il divertimento nel suo essere, umanamente e fisicamente, una trottola imprevedibile. All'Ariston, oltre a una canzone indimenticabile, ha portato la sua capacità di dominare il palco, divorandolo come sanno fare (pochi) grandi cantanti. La sua formazione da ballerina e la sua passione per il movimento hanno reso ogni momento delle performance speciale. E poi, con "La rondine", ha dato vita a uno degli omaggi più commoventi della storia del Festival, mostrando il filo rosso che la lega al padre nel modo più intenso possibile. Un rapporto, quello tra Angelina e Pino, tenuto sempre nel rispettoso riserbo di chi ne parla ma senza strafare, regalando poi tutto quello che c'è da sapere in quei pochi minuti, in una tonnellata di emozioni: Angelina non ha solo cantato il brano del papà, ma ha evocato lo spirito con cui Pino l'ha sempre presentata, ovvero con viscerale intensità. Angelina è un'artista rivelazione che in pochissimo tempo ha dimostrato di non essere solo un trend, ma una numero uno. Anzi, un numero primo.