Elettra Lamborghini a Sanremo 2020: «Rimetto la musica al centro»

Il suo cognome tradisce origini automobilistiche (suo nonno era l’imprenditore Ferruccio Lamborghini) ma Elettra ha saputo costruire una carriera travolgente tra tv e musica: oggi su Instagram la seguono in 5 milioni. Al suo primo Sanremo canterà “Musica (E il resto scompare)”: «Al primo ascolto mi sono così innamorata della canzone che ho voluto registrarla subito, anche se avevo 39 di febbre» svela.

«Parla dell’importanza della musica e quindi la sento davvero mia». Tra le sue fan c’è Simona Ventura, con cui ha lavorato a “The Voice of Italy”: «È stata una delle prime a farmi gli auguri, gliene sono grata». Il 14 febbraio uscirà una nuova edizione del suo album “Twerking queen”.



La curiosità

Elettra non è l’unica coach di “The Voice of Italy” in gara: Morgan era al suo fianco nel 2019, mentre Piero Pelù ha rivestito quel ruolo tra il 2013 e il 2015.